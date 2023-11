Čupić se vraća u dvoranu u kojoj je igrao četiri godine: 'Zagreb je postao prava europska ekipa'

Zagrebaši su večeras u Kielcu (18:45). U Areni su prije tjedan dana pokazali da mogu s aktualnim finalistom Lige prvaka (22-22), danas je mjesto radnje Kielcov dom u Legionowu, pa će imati puno teži zadatak.

- Kielce je jedna od najboljih svjetskih ekipa i s njima je uvijek teško igrati, posebno kada igraju na svom terenu. S druge strane i mi smo već dokazali da imamo što za reći i ne bih htio da idemo tamo s bijelom zastavom. Ne želim da nam misao vodilja bude da pokušamo izgubiti sa što manjom gol razlikom, već da idemo tamo s namjerom i željom da pobijedimo - poručio je pomoćni trener Andrija Nikolić, koji i dalje mijenja Nenada Šoštarića.

Nažalost, Zagreb u Poljskoj nije kompletan. Nedostajat će pivot Patryck Walzcak, koji je u prošloj utakmici odradio jako dobar posao u sredini obrane s Gojunom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Imamo još dva pivota i oni će to pokriti najbolje što mogu, tako smo se i pripremali i vjerujem da tu ne bi trebalo biti većih problema. Ostali su svi zdravi i idemo tamo igrati rukomet. Ako kod Kielca moram nekoga istaknuti, onda su to kružni napadači koji su stvarno odlični. Dosta njihovih akcija završava upravo na njima, a na nama je da to pokušamo što bolje zatvoriti. Dosta dobro smo to radili u Zagrebu, a dat ćemo sve od sebe da to ponovimo i u Poljskoj. Oni će ovoga puta biti odmorniji i spremniji, ali i naša je želja velika i mislim da se i mi imamo ćemo nadati.

Ivan Čupić vraća se u dvoranu u kojoj je igrao od 2012. do 2016. godine.

- Mislim da nas čeka totalno drugačija utakmica od one u Zagrebu. Kielce će sada biti spremnije i odmornije, nemaju iza sebe nastup na Super Globeu i mogu se koncentrirati isključivo na Zagreb. Moram reći da su ekipa koja igra dosta drugačije u gostima i doma. Kada igraju vani, onda igraju na rezultat, pragmatično, gol za gol. Kada su doma nošeni svojom sjajnom publikom, onda imamo priliku vidjeti nešto što ja zovem „totalni rukomet“ i to uz njih još jedino Paris zna ponekad pokazati. Kada su u dvoranu Legionow, onda igraju i na rezultat i na brzinu i snagu, umjetnički dojam, za publiku i lepršavo. Teško im je parirati u Poljskoj - kaže Čupić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb?

- Mi smo, s druge strane, u jednom dobrom momentu. Dobro igramo, imamo i rezultat i želimo nastaviti u tom ritmu. Mislim da smo konačno postali jedna prava, ozbiljna europska ekipa koja može igrati sa svima i na nama je da u četvrtak još jednom pokažemo, prije svega sami sebi, da smo za ozbiljne utakmice. Tu nam mali problem čini ta ozljeda Walczaka koji je jako bitan u rotaciji, ali znali smo da ga neće biti pa smo se tako i pripremali. Treba posebnu pažnju obratiti na njihovu brzu tranziciju, na Igora Karačića i Alexa Dujshebaeva koji tu najviše vuku. Kružni napadači su im također sjajni i trebat će i to zatvoriti te pokušati ne razbraniti Wolffa.

Ako nakon svega s bodom nisu bili zadovoljni u Areni, danas bi svaki bio premija.