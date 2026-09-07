Cura Hajdukovog pojačanja u suzama zbog dolaska u Split: Bilo je teško, ali ajmo Hajduk!

Tania Déniz, djevojka novog Hajdukovog igrača Carlosa Martína, podijelila je s pratiteljima detalje njihova preseljenja u Split. Martín je u splitski klub stigao na jednogodišnju posudbu iz Atlético Madrida, a s njim je u Hrvatsku stigla i Déniz, influencerica koju na Instagramu prati više od 480 tisuća ljudi.

Na društvenim mrežama objavila je video koji prikazuje posljednje dane u Španjolskoj, pakiranje stvari, oproštaj od prijatelja te put prema Hrvatskoj. Posebno emotivan bio je trenutak njezina odlaska, kada nije uspjela zadržati suze.

Nakon putovanja Déniz je pokazala i prve trenutke u Splitu. Par se smjestio u hotelu s pogledom na more, a potom su posjetili stadion. Uz snimku je objasnila kako joj nije bilo jednostavno napustiti Španjolsku.

- Selim se iz Španjolske zbog ljubavi, 1. dio. Sve se dogodilo tako brzo da nisam ni znala kako da vam kažem, poručila je.

Najavila je i nastavak priče na YouTubeu, gdje će detaljnije govoriti o preseljenju i novom životu u Hrvatskoj.

- Nadam se da ćete mi se pridružiti i pomoći mi u ovoj novoj avanturi. Nije lako, ali je i prilika. Uvijek sam pozitivna.

Nekoliko dana kasnije objavila je i fotografije iz Splita te se osvrnula na razdoblje koje je iza njih. Istaknula je da su posljednjih godinu dana prolazili kroz brojne izazove, ali i da vjeruje u bolju budućnost.

- Bila je ovo jako teška godina za oboje, osobno i profesionalno, i ostavila je dubok trag na nama. Borili smo se žestoko, a ponekad nismo postigli rezultate koje smo željeli ili zaslužili, ali nismo odustali. Ponekad vas život testira do krajnjih granica kako bi vas pripremio. Čvrsto vjerujem da nakon nečeg lošeg uvijek dođe nešto bolje. Da privlačite ono o čemu razmišljate i da s pozitivnim načinom razmišljanja uvijek imate veće šanse postići svoj cilj. Odlazimo sa strahovima, s pitanjima, s neizvjesnošću oko toga što će se dogoditi, ali odlazimo i s entuzijazmom, s nadom, sa snagom i, prije svega, s mirom uma da idemo zajedno", poručila je i dodala:

- Nisam znala koliko jedan sport može toliko toga prenijeti na emocionalnoj razini sve dok nisam upoznala tebe. Kod kuće doživljavam entuzijazam, ljubav, strast, hrabrost, borbu, naporan rad, disciplinu, frustraciju zbog mnogih neuspjeha i nadu u uspjeh. Sigurna sam da će ova godina biti bolja od prošle, a kada budeš sumnjao, svaki dan ću te podsjećati na tvoju vrijednost i priče koje mi pričaš o malom dječaku koji je od djetinjstva sanjao o onome što sada doživljava i što ćemo nastaviti postizati.

Na kraju objave Déniz je kratko poručila: "Ajmo Hajduk!"