Stigle smo u Beograd i sve smo mislile da nas očekuje Rusija, no u zadnji trenutak smo saznale da ćemo igrati protiv Francuske. To će nam biti puno lakši protivnik nego Rusija, najavila je osminu finala ženskog odbojkaškog Eura Rene Sain (24), koja u hrvatskoj reprezentaciji igra na poziciji libera.

Hrvatske su odbojkašice s četiri pobjede i porazom od Italije u pet utakmica s drugog mjesta prošle u osminu finala Europskog odbojkaškog prvenstva. Iz Zadra su se preselile u Beograd, gdje ih čeka četvrtfinalni susret protiv Francuske. To će sigurno biti lakše napraviti izborniku Danieleu Santarelliju jer ga sad ništa neće “ometati”, kao što je to bio slučaj u susretu protiv Italije.

- Atmosfera je bila čudna jer je njihov trener moj najbolji prijatelj, a supruga igra libera - rekao je hrvatski izbornik i istaknuo da još traje “šutnja” kod kuće nakon što ga je pobijedila. Očekivao je Rusiju ili Belgiju, pa sad ekipu mora pripremati na nešto drugačije. Vjetar u leđa su sigurno odlično raspoložene Božane Butigan (21), koja je proslavila rođendan s obitelji i suigračicama.

- Iz Čapljine su me došli podržati mama, tata, brat i sestra. A znam da bi oni zbog mene došli i u Ameriku, a ne do Zadra. Za velika slavlja nije bilo vremena - govori blokerica Hrvatske i otkriva kako je uopće došlo do toga da završi na spomenutoj poziciji:

- Naglo sam izrasla u sedmom razredu, kojih 10-15 cm. Nisam bila neki talent, ali kad sam narasla, postavili su me kao srednju blokericu.

Jako dobro igra i Laura Miloš (26), koja je pogodila devet aseva, kao i kapetanica reprezentacije Samanta Fabris (29). Ona već dvije godine igra u ruskom Dinamu iz Kazanja i napokon je dočekala toplije vrijeme jer tamo zna biti ekstremno hladno, a ona je ipak s mora.

- Najviše koliko sam doživjela bilo je -35 stupnjeva Celzijevih, a na to se možeš priviknuti, ali nikako naviknuti - rekla je svojevremeno kapetanica, koja se brzo aklimatizirala na toplije vrijeme u Zadru te je to prenijela i u na parket u dvorani. U osmini finala požrtvovnosti sigurno neće nedostajati kod djevojaka, a posebno kod 163 cm visoke Rene Sain.

- Za loptom idem uvijek pa gledam da se ne udarim u stup ili zapisnički stol, a zasad sam samo jednom završila u reklami pokraj terena - govori Sain, za koju su mnogi rekli da bi se, ako joj jednom bude dosta odbojke, mogla baviti poslom fotomodela. No ona misli drugačije.

- Ipak ne, radije se držim sporta - zaključuje.

Njihove protivnice su Francuskinje, koje su u skupini A završile treće, iza Srbije i Rusije s tri pobjede i dva poraza. Kladionice kažu da su favoritkinje naše odbojkašice, na čiju je pobjedu koeficijent 1,45, dok je na Francuskinje 2,70.

- Imamo dobre šanse za prolazak. Idemo u Beogradu po najveći rezultat karijere u reprezentaciji - govore naše djevojke.

Utakmica osmine finala počinje u 17 sati u beogradskoj Štark Areni, a prijenos je na Areni 2.

Pobjednika susreta očekuje meč protiv bolje ekipe iz ogleda domaćina Srbije protiv Mađarske. Ulazak u četvrtfinale bio bi najveći uspjeh hrvatske odbojke još od kraja 90-ih i generacije Barbare Jelić, Irine Kirilove i Elene Čebukine, koja je tri puta bila u finalu Europskog prvenstva i 2000. u četvrtfinalu Olimpijskih igara.