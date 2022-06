Curry 'demolirao' Boston: GSW vratio 'break' u finalnoj seriji

Golden State izjednačio je u finalnoj seriji NBA lige! U četvrtoj utakmici Warriorsi su u gostima slavili protiv Boston Celticsa sa 107-97.

Bila je to još jedna izjednačena utakmica koja je mogla otići na obje strane, a prelomila se tek u posljednjoj minuti! Koliko je utakmica bila izjednačena dovoljno govori podatak da nijedna momčad nije imala više od sedam poena prednosti, sve do posljednje minute kada je Stephen Curry slobodnim bacanjima odveo svoju momčad do nedostižne prednosti.

Upravo je playmaker Golden State bio još jednom najbolji igrač susreta. Utakmicu je završio sa 43 poena, deset skokova i četiri asistencije. U redovima Bostona najviše su poena ubacili Jason Tatum (23) i Jalen Brown (21), ali uz kombinirani šut 17/42.

Finalna serija sada se vraća u Oakland. Peta utakmica na rasporedu je u noći na utorak u 3 sata po hrvatskom vremena. Šesta se igra u Bostonu u noći na petak, a tada ćemo znati hoće li se serija još jednom vraćati u Kaliforniju.

