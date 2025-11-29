Bivši nogometaš Osijeka, Ivan Jakovljević, zbog nogometa je prije osam godina otišao u SAD, a ostao zbog drugog sporta: "Pickleballu sam učio prvoga golfera svijeta, a nisam ni znao tko je on. U ovom sportu zarađuju se milijuni, kaže
Čuvao sam Sammira i fulao zicer na Poljudu, sad igram pickleball s Bouchard, Nowitzkim i Kiddom
Od života profesionalnog nogometaša, duela sa Sammirom na Maksimiru ili "mrtvaca" na Poljudu u 90. minuti do života profesionalnog igrača pickleballa, uz kojeg se uče Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Scottie Scheffler... Reći ćete "ma nemoguće", ali život je za 360 stupnjeva okrenuo Ivan Jakovljević (35), Osječanin koji ima devet utakmica u HNL-u u dresu Osijeka. Danas mu alati više nisu noge i lopta nego nego ruke i reket, no nije ga sport za kojim luduju u SAD-u prije osam godina odveo prema Americi.
