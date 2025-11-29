Čuvao sam Sammira i fulao zicer na Poljudu, sad igram pickleball s Bouchard, Nowitzkim i Kiddom

Od života profesionalnog nogometaša, duela sa Sammirom na Maksimiru ili "mrtvaca" na Poljudu u 90. minuti do života profesionalnog igrača pickleballa, uz kojeg se uče Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Scottie Scheffler... Reći ćete "ma nemoguće", ali život je za 360 stupnjeva okrenuo Ivan Jakovljević (35), Osječanin koji ima devet utakmica u HNL-u u dresu Osijeka. Danas mu alati više nisu noge i lopta nego nego ruke i reket, no nije ga sport za kojim luduju u SAD-u prije osam godina odveo prema Americi.

