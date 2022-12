'Čuvaš Messija pa ti se dogodi - Alvarez. Bio bih sretniji da za broncu igramo protiv Francuske'

Ne mogu reći da su naši dečki morali nešto više, ali Argentina nam nije puno dozvolila. Presudan je faktor bio dosta sporan kazneni udarac, nije mi to jasno. Igrač je bježao, sudario se s Livijem, nisam siguran zašto bi to morao biti kazneni udarac, rekao je bivši golman Dinama Mario Jozić u studiju 24sata nakon poraza Hrvatske protiv Argentine (3-0) u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Izabranici Zlatka Dalića, nažalost, nisu mogli parirati boljoj reprezentaciji, a prvi je gol došao nakon čudne situacije i duela Juliana Alvareza i Dominika Livakovića.

- Drugi gol smo dobili skoro iz postavljene obrane, a treći je gol utakmica praktički već bila gotova. Nismo dobili šansu za nešto napraviti, igrali smo protiv protivnika koji nas je ograničio pa sam više tužan nego razočaran - osvrnuo se Jozić na golove pa nastavio:

- Finale protiv Francuza sporan kazneni udarac i faul, sad sporan kazneni udarac. Mi jesmo svjetska velesila s finalom i polufinalom, ali nekako smo kao nogometna nacija mali. Ne možemo se s rogatima bosti, a kod sve tri stvari ima elemenata da ne bude tako kao što su suci dosudili. Paziš Messija pa se dogodi Alvarez. Premalo smo napravili prema naprijed, a krenuli smo jako dobro. Dogodila se u jednom dijelu preslika Brazila, ali nismo, nažalost, uspjeli zabiti - rekao je trener golmana u omladinskoj školi Lokomotive.

A nije ovo bio dan Hrvatske jer ništa nije polazilo "vatrenima za nogom", dok su Argentinci odigrali koliko im je bilo potrebno.

- Stalno je nedostajalo nešto, nedostajale su nijanse i s vremenom igrači više nisu imali razinu stabilnosti i samopouzdanja. Svi su bili OK, ali u zbroju to nije bilo dovoljno za nas.Ima dana kad sve taktičke analize, pripreme, predviđanja padnu u vodu jer se sve svede na to da nije bio naš dan. Sve što smo igrali dosad na SP-u, nismo bili pravi. Limitirali su nas, znali smo da su agresivni i čvrsti u duelu, ne daju previše vremena, ali nismo uspjeli nametnuti svoj stil igre. Na to se nadovezala sudačka odluka, drugi gol iz tranzicije... Sve što se događalo je išlo na mlin Argentine i to je to, zasluženo su pobijedili. Trebamo se što prije vratiti u život i napravimo sve da osvojimo to treće mjesto - kaže Kopić, a Jozić nastavlja:

Pred Hrvatskom su sad odmor i čekanje protivnika koji stiže kao poraženi iz susreta Francuske i Maroka.

- Ekipu koja je dobila jedan jedini gol na SP-u možeš sve samo ne podcijeniti. U obrani im igra graniči s fanatizmom. Istrčavanje kontranapada je jako dobro i funkcioniraju kao ekipa te sigurno ulaze s visokom ambicijom. Francuska je favorit, ali vidjeli smo tijekom cijelog SP-a da nisu uvijek prolazili favoriti - rekao nam je Željko Kopić, dok je Mario Jozić zaključio:

- Maroko ima veliki motiv, ali to nekad samo po sebi nije dovoljno. Mi smo to danas imali, ali nismo uspjeli. Ako smo već izgubili polufinale, radije bih da trofej SP-a uzme Argentina pa da možemo reći da smo izgubili od svjetskih prvaka. Sretniji bih bio da igramo s Francuzima nego s Marokom. Marokanci su prvi put dogurali ovako daleko, a Francuzi će teško odmoriti glavu ako izgube.

