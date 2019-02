Ćuže: Živi se za ovakve tekme! Jovićević: Real? Ma ne, hvala...

Juniori Dinama kvalificirali su se u osminu finala Lige prvaka. Prošli su nakon ruleta jedanaesteraca s ukupnih 6-4 protiv Lokomotiva, a junak Jovićevićeve momčadi bio je golman Horkaš koji je obranio dva penala, a pobjedu je potvrdio Mario Ćuže golom u zadnjoj seriji.

- Odmah sam se javio da želim pucati penal, volim ih šutirati. I tu sam kada treba preuzeti odgovornost, rekao je Mario Ćuže, strijelac pobjedničkog penala kojim su se juniori Dinama plasirali u osminu finala Lige prvaka.

- Glavno da je sve dobro završilo, primili smo taj nesretni gol, ali smo skupili glave i dogovorili se da ćemo pucati opušteno.

A je li bilo treme prije tog zadnjeg penala?

- Bilo je malo pozitivne treme, ali to je sve OK. Sada ćemo se uigrati za bilo koga, a uvjeren sam kako možemo igrati sa svima na svijetu. Ma ovo mi je najdraža pobjeda u životu, za ovakve se stvari živi - završio je Ćuže.

Junak utakmice bio je Dinko Horkaš koji je po jednom ruskim igračima branio penale u regularnom dijelu, pa i u raspucavanju.

- Tvrda utakmica kao što smo očekivali, oni su fizički moćni, ali smo mi rano zabili taj gol. Dogovorili smo se da ćemo to držati do kraja, u poluvrijeme ići još jače, a onda napravili tu grešku na kraju. To je sve nogomet, mladi smo i učimo - rekao je Dinko Horkaš, pa nastavio:

- Sretan sam zbog tih obrana penala, idemo dalje. Nije me bilo strah prilikom raspucavanja, znao sam da je na njihovim igračima veći pritisak. Evo, njihov je trener mijenjao vratara u zadnjim sekundama kako bi preplašio naše igrače, a onda su mu oni zabili pet od pet. Ždrijeb? Ma spremni smo koga god na on donese, ući ćemo u 'fajt' sa svakim - završio je Horkaš.

Antonio Marin je odigrao dobru utakmicu, a penale je pratio s klupe.

- Sretni smo i zadovoljni zbog prolaza dalje, nije nam trebao taj gol u završnici, ali ovako je sada još i slađe - izjavio je Antonio Marin koji je nekoliko sekundi prije izjednačujućeg gola, pa nastavio:

- Bilo je malo nervoze pratiti penale s klupe, ali vjerujem ja u svoje dečke. Koliko možemo? Dobri smo, dajemo sve od sebe, ostavljamo srce na terenu, a idemo sada prestići onu generaciju 1998. godišta. Koga želim u ždrijebu osmine finala? Ma nemam nikakvih želja, tko god nam dođe, mi uvijek idemo po pobjedu.

Presretan je bio i trener modrih Igor Jovićević.

- Čestitam dečkima na fenomenalnoj borbi, sretni smo što smo se plasirali u osminu finala juniorske Lige prvaka. Bio je za nas ovo ispit emocije i zrelosti, uspješno smo ga položili. Znali smo da su Rusi tvrdi, nezgodni i jaki, pa i dobri u tim tranzicijama - rekao je Igor Jovićević, pa nastavio:

- Imali smo više od igre, pa i prilike zatvoriti ranije utakmicu, ali su nas ponijele emocije. Otišli smo naprijed s više igrača nego što je trebalo, to nas je odvelo do penala. A utakmica se igra dok sudac ne odsvira kraj. Pokazali smo emociju, takve se stvari uvježbavaju i na treninzima, kada igramo s igračem manje, nekad ih i namjerno isprovociram nekom odlukom, znam da bi me tada potjerali i u neku stvar.

- Pokazali smo sve što krasi Dinamo, vjerujem da će i seniori u četvrtak proći Viktoriju Plzen. Lokomotiv je bila čvrsta momčad, ali smo zasluženo prošli dalje.

Bi li voljeli sada zaigrati protiv 'vašeg' Real Madrida?

- Haha, bolje što kasnije - završio je Jovićević.