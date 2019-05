'Čistili smo se od kartona, ali nisam igračima rekao da tuku'

Vidjeli ste i sami dva oprečna poluvremena, nervoza je bila vidljiva, gol koji smo primili usmjerio je prvo poluvrijeme i stvorio nam nervozu. Suprotno dogovoru igrali smo u prvom dijelu, a u drugom, kao i mnogo puta do sada, vrlo dobro, usmjerili smo je na naš mlin, rekao je nakon pobjede Hajduka protiv Istre 4-1 Siniša Oreščanin.

- Kroz razgovor smo pokušavali skinuti nervozu, ali igrači su svjesni što nam je ovo značilo... Uvijek gledam kako će igrači reagirati na stres, možda je od svih najlošija bila baš moja reakcija i ispričavam se za ponašanje.

Prigovorili ste kolegi zbog preoštrog starta na Bradariću koji je morao biti iznesen s terena, porječkali ste se, kasnije vam je odbio pružiti ruku...?

- Ne bih to potencirao, volio bih pričati o nogometu. U najavi utakmice i u samoj utakmici bilo je vidljivo da oni žele dobivati kartone, nije bilo lako ni sucu suditi takvu utakmicu - kaže Oreščanin.

Je li ostalo snage i svježine za zadnju utakmicu, za derbi u Maksimiru?

- Probat ćemo kao i uvijek napraviti maksimum, malo se potencira ta utrka za trećim mjestom, sad smo ušli u kvalifikacije za Europu i nadam se da više nećemo imati problema, da se nećemo do zadnjeg kola boriti za kvalifikacije.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Utakmica je kao život, na neke stvari ne možete utjecati. Pripremili smo i predvidjeli 80-90% kako će igrati protivnik, a neke detalje nije ni moguće predvidjeti. Jednostavno je bilo puno tehničkih pogrešaka i loših odluka. Meni kao treneru je ovo jako dobro iskustvo, ovo je bilo poput kvalifikacijske utakmice, sretan sam i zadovoljan kako je završilo.

Kako je Bradarić?

- Malo se uplašio, nadam se da je to to, taj start je bio okidač za moje kasnije reakcije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Treći put zaredom momčad loše ulazi u utakmicu pa se vadite u drugom dijelu?

- Žao mi je što se u Hrvatskoj svi uglavnom zatvore i brane se. Ima tu jako dobrih trenera, Hrvatska liga je liga mladih igrača koji se razvijaju i bilo bi dobro razvijati ih u smjeru tranzicijskog i napadačkog nogometa, jer nogomet ide u tom smjeru. Ali mi kao liga idemo u smjeru da se zatvaramo jer je to lakše, zatvoriti se i igrati na kontru...

Odradili ste sjajno proljeće, ako ga dogodine produžite na cijelu sezonu, možete li u borbu za vrh?

- Ja bih odgovorio malo poniznije. Znamo statistiku, znamo sve, ali hajdemo se vratiti na 27.11. Mislim da smo na OK putu, da smo napravili dobre temelje za iduću sezonu, i da bi sad trebala biti nadogradnja u obliku 2-3 pojačanja koja bi trebala biti profilno pogođena. Ja bih pričekao s najavama, nitko sretniji od nas da ponovimo ovu polusezonu. Zastor pada sljedeći tjedan, vidjet ćemo najprije pripreme, pa prijelazni rok... sve to utječe na sljedeću sezonu. Ono što su naša iskustva u zadnje tri godine je da nakon Velike Gospe pognemo glavu i sve ide u negativu... - rekao je trener Hajduka.

Cvitanović: Ako igrač napravi prekršaj u žaru borbe, što sam ja tu kriv?!

Igor Cvitanović nije ostavio najbolji dojam na Poljudu. Njegova je momčad povela rano, a onda primila četiri gola u drugom poluvremenu. Igrači su mu radili nepotrebne prekršaje, a on je na kraju utakmice odbio dati ruku Siniši Oreščaninu.

- Apsolutno zaslužena pobjeda Hajduka, mi smo u prvom dijelu bili kompakti kao momčad, ali smo pali u drugom dijelu, pogotovo zbog brzih golova Hajduka, što i nije čudno jer smo bili bez osam igrača. Sve u svemu kvalitetnih 45 minuta, pripremili smo se za ono što nas čeka sa Šibenikom - rekao je Cvitanović nakon utakmice.

Bilo je dosta žuči, svađali ste se s Oreščaninom, Bjelanovićem, sucima...?

- Neću komentirati to s trenerom Hajduka, to ćemo mi riješiti između sebe, ali neću trpjeti predbacivanje a tribina. Ako sam rekao da će se igrači čistiti od kartona, rekao sam da stanu pred loptu i ne dozvole izvođenje, da potegnu igrača za dres..., ali oštri startovi nisu bili opcija nikad u mom trenerskom poslu. Ako je moj igrač napravio start u žaru borbe ne znam za što sam ja tu kriv.

Je li baš pedagoški i fair play najaviti čišćenje od kartona i igrati na način da ih se dobije?

- Možda nije pedagoški, naravno, nije, ali probajte shvatiti što smo mi prolazili do sada, kakve smo mi imali odluke protiv nas, i da je ova utakmica bila bitna ili presudna, Istra bi sigurno dobila 9-10 žutih kartona.

Bojite li se smjene i kvalifikacija sa Šibenikom?

- Smjena je uvijek opcija, pogotovo kad se gubi. Ja nemam razloga bojati se Šibenika jer smo mi bolji, ali i slabiji dolaze do trijumfa. Bit će to zanimljive i dobre utakmice i mi ćemo sigurno proći jer smo bolji, a da li ću ja voditi kvalifikacijske utakmice, to je na upravi kluba. I ta najava čišćenja kartona možda nije zvučala pedagoški, ali nikad neću reći, niti je moj moto, nekoga udariti ili ozlijediti, to nije moja vizija nogometa.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imali ste dosta primjedbi na suđenje?

- Mi koji smo dugo u nogometu, a ja sam 15 godina bio igrač, 12 godina trener, vidimo neke stvari bez da nam itko išta kaže. Ako ja imam čistu kontru i sudac mi to ne pusti nego svira prekršaj, to mi dovoljno govori. To su stvari koje sudac može usmjeriti utakmicu na jednu ili drugu stranu, ali osjeti se namjera...

Očekujete li dodatne sankcije saveza?

- Ja se uvijek bojim kazni kad se dotaknem sudaca. Generalno, postoje pravila i regule, ako se kažnjava netko tko javno govori o stvarima o kojima ne smije, onda ću i ja biti kažnjen.

Kako komentirate da se igralo bez gledatelja?

- Bolje da ima navijača, nego da se čuje nas trenere da baljezgamo jedni drugima svašta - rekao je na kraju.