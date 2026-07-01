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NAVIJAČKA GROZNICA

Cvjetni trg će ponovno postati 'Vatrena zona'. Evo što očekuje navijače za susret s Portugalom

Piše 24sata,
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Cvjetni trg će ponovno postati 'Vatrena zona'. Evo što očekuje navijače za susret s Portugalom
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Zagreb: HNS-ova navijačka zona na Cvjetnom trgu | Foto: Lucija Ocko /PIXSELL
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Program počinje u 19 sati, kada kreće Vatreno zagrijavanje uz brojne aktivacije, zabavne igre, kvizove i vrijedne nagrade za posjetitelje

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Nokaut faza Svjetskog prvenstva stigla je, kao njom i prva utakmica Hrvatske u kojoj pobjednik ide dalje. U četvrtak, 2. srpnja, Vatrena zona HNS-a ponovno postaje središnje mjesto okupljanja svih koji žele zajedno živjeti okršaji Hrvatske i Portugala te poslati Vatrenu energiju koja će se osjetiti sve do Toronta.

Program počinje u 19 sati, kada kreće Vatreno zagrijavanje uz brojne aktivacije, zabavne igre, kvizove i vrijedne nagrade za posjetitelje. Već od ranih večernjih sati stvarat će se Vatrena atmosfera za prvi nokaut utakmice Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu i zajedno odbrojavati do početka velikog dvoboja.

Za glazbeni program bit će zadužen bend sastavljen od sjajnih mladih hrvatskih glazbenika, posebno okupljenih za ovu prigodu, koji će svojim izvedbama najvećih domaćih i stranih hitova zajamčiti vrhunsku atmosferu i odlično zagrijati utakmicu na Cvjetnom trgu.

Vrhunac večeri slijedi u 1 sat, kada će tisuće navijača na velikom LED ekranu zajedno pratiti susret Portugala i Hrvatske. Nakon sjajnog ozračja u Vatrenoj zoni HNS-a na Cvjetnom trgu koje smo zajedno stvarali uz sve dosadašnje utakmice Vatrenih, očekuje se još jedna večer ispunjena emocijama, zajedništvom i podrškom hrvatskoj reprezentaciji u borbi za plasman u daljnje natjecanje Svjetskog prvenstva.

Zagreb: HNS-ova navijačka zona na Cvjetnom trgu
Zagreb: HNS-ova navijačka zona na Cvjetnom trgu | Foto: Lucija Ocko /PIXSELL

Vatrena zona HNS-a tijekom Svjetskog prvenstva svakodnevno je otvorena za posjetitelje, no upravo su utakmice Hrvatske reprezentacije njezin vrhunac. Cvjetni trg tada postaje mjesto na kojem se okupljaju tisuće navijača svih generacija kako bi zajedno proživjeli svaki trenutak utakmice. Ulaz u Vatrenu zonu je besplatan, a posjetitelje očekuje bogat program, vrijedne nagrade i Vatrena atmosfera.

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