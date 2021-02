Zajec je bio veeeeliki igrač, nikad umišljeni direktor, a trener boem. Dinamovac koji je, uz predstavnika navijača Sašu Kosa Ćosa i Željka Baltića, glasao protiv promjene imena u HAŠK Građanski, dinamovac u doba Croatije.

Davnog tjedna, ne sjećam se koje godine, jedini sat koji je imao za intervju bio je cik zore na aerodromu. Nađem ga u kafiću, ispred njega kava, u ruci mu nenačeti sendvič. Sjednem, on ga pruži, držeći ga spremnog za presijecanje na dvije polovice, rukama i pogledom ponudi i mene. OK, nije to dijeljenje zadnjeg navijačkog zalogaja na gostovanju, recimo u Banja Luci, opjevanog u pričama ljudi koji si ni ime ne znaju, dozivaju se s "hej!", ali to je duh zbog kojeg su ga poštovali, obožavali, i tako će biti dok je živ. I nakon smrti. Duh koji ga je nagonio da brani navijače, zato idealan da im baš on objavi da se klub opet i službeno zove Dinamo.

Kad se pojavio Bišćan, govorili smo da bi mogao biti kao Zajec. Postati igračina kao Zajec. Proći će dosta vremena, nije na vidiku novi metar po kojem ćemo mjeriti klasu tog tipa znalca. I zato je potrebna knjiga za koju Sanjin Španović, jedan od onih koje su prije nego je postao poznati novinar dozivali s "hej!", novac u navijačkom duhu skuplja crowdfundingom.

Vidio sam nešto stadiona, prošao nešto muzeja nogometnih klubova, i jedina istinska religija je, neka se ni Hajduk ni Dinamo ne ljute, Celtic. Zato što nitko igrače koji su ostavili trag poput Zajeca ne poštuje kao Celtic, a Celtic su igrači, navijači, legende, svi koji nastavljaju tradiciju kluba osnovanog za skupljanje pomoći siromašnima.

Ovako bih to rekao. Naravno da su aktualni igrači najveće zvijezde, ali najpoštovaniji su dvadeset, trideset godina stariji od Zajeca, još žive legende. U klupskim su godišnjacima, dok su god živi, njihove fotografije, s bijelim poljem za autogram. Klinci ih satima čekaju, da im se potpišu. Poslužit će i Španovićeva knjiga. Mlađima će valjda već netko objasniti zašto s knjigom u ruci trebaju ganjati Zeku, da im se potpiše. Ne čekajmo da umru, poštujmo ih dok su među nama.