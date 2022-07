Da, gay sam. Igrat ću za SAD u Kataru ako me pozovu iako je tamo homoseksualnost ilegalna

Nisam znao kako će to 'outanje' biti velika stvar. Bio sam jako anksiozan i prestrašen zbog reakcija navijača i ostalih igrača. To sve nisam mogao znati, ali duboko u sebi sam osjećao da trebam podijeliti vijesti sa svijetom, rekao je Collin Martin (27) za US Sun koji je tad bio jedini javno deklarirani gay sportaš u SAD-u.

Nakon igara u Minnesoti i DC Unitedu, ovaj je defenzivni veznjak prešao u redove San Diego Loyalsa, a bivši je mladi reprezentativac.Sjedinjenih Američkih Država koji još čeka debi za seniorsku selekciju. A mogao bi ga dočekati upravo na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

No, homoseksualnost je okarakterizirana kao zločin u Kataru i kažnjava se sa zatvorskom kaznom u trajanju od sedam godina.

- Definitivno bih išao na Svjetsko prvenstvo da me izbornik pozove. Očito je to dosta hipotetski, ali bila bi mi čast. Pobrinuo bih se da se zna da gay igrač nastupa na Mundijalu i da se to treba poštovati - rekao je.

Još 2020. su u Kataru naveli kako će primiti sve LGBTQIA+ fanove u svoju zemlju i da će moći razviti zastavu u duginim bojama na utakmicama.

- Još ima posla jer su u pitanju osnovna ljudska prava kao i prava žena u toj zemlji. - zaključio je.

