'Da, imao sam jedan poziv oko preuzimanja Brazila, ali pitanje koliko u svemu tome ima istine'

Da, dobio sam jedan poziv oko toga da preuzmem reprezentaciju Brazila, ali koliko u tome svemu ima istine ne znam ni sam, kaže nam dobro raspoloženi Vahid Halilhodžić (70).

Brojni mediji u jutarnjim su satima pustili "bombu", vijest kako je Vahid Halilhodžić jedan od glavnih kandidata za preuzimanje Brazila. A iskusni trener nam se brzo javio...

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

- Ma gledajte, to tako ide u tom svijetu. Uvijek vas zovu razni ljudi, menadžeri ili prijatelji, poznati i nepoznati, pa vam nude sve i svašta. Tako sam imao ujutro jedan poziv oko toga, ali stvarno ne znam ništa više. Pa niti je li to sve istina, jesam li zaista jedan od kandidata za preuzimanje Brazila. Nije to bilo ništa službeno, nikakav ozbiljniji razgovor - priča Vahid Halilhodžić, pa nastavlja:

- Gledajte, meni ne trebaju nikakve medijske reklame, puno sam toga napravio i postigao u nogometu. I u proteklom sam periodu imao desetak raznih ponuda, za preuzimanje nekih reprezentacija iz Europe, Azije i Afrike. Ali polako, siguran sam kako to ljeta neću preuzeti nikoga, još mi treba malo odmora. Kažem, ona priča s Marokom me dosta razočarala, još sam tužan zbog cijele priče oko toga.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, velika je čast ako vas netko spominje uz Brazil.

- Naravno, ali ni sam ne znam koliko u svemu tome ima istine. Možda je stiglo vrijeme da se malo više posvetim unucima i unučicama, ali znam da u sebi još imam puno energije, motiva i volje za ozbiljan posao. No kada preuzmete neku reprezentaciju, onda se tom poslu morate potpuno posvetiti, biti totalno koncentrirani i fokusirani na svoj zadatak. A ne to shvatiti onako olako. Ne znam što će se događati, koliko ima istine u priči s Brazilom, ali sam siguran kako na trenerskom i izborničkom planu mogu još puno toga dati - završio je Vaha Halilhodžić.

Najčitaniji članci