Lovre Kalinić vratio se u reprezentaciju nakon kratke pauze. Povratak u Hajduk pokazao se kao pravi potez, redovno i dobro brani i izbornik je to nagradio novim pozivom.

- Bili smo stalno u kontaktu, jasno je da nisam ni mogao biti pozvan kad nisam branio. Ne dobiva se poziv gledanjem, nego igranjem. Drago mi je da ću ponovno biti dio reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako vam je bilo van reprezentacije?

- A kako... Bogu hvala, kratko je trajalo, dva okupljanja... Ne osjećaš se lijepo, ali radiš na tome da ponovno budeš dio toga. Potres mozga, puknuti meniskus, operacija..., tu sam izgubio mjesto na golu u klubu, a nakon toga i u reprezentaciji. I nema se tu što dodati. U reprezentaciji su uvijek najbolji koje Hrvatska ima, i čast i privilegija je da mogu biti dio tog društva. Šest mjeseci sam bio prvi golman reprezentacije, nadam se da ću biti opet. Ima još vremena za mene, ja od svojih snova ne odustajem.

Tko vam je najviše nedostajao?

- Svi. Pogotovo oni koji su bili tu ranije. Najviše Subašić, s njim sam bio više nego sa suprugom...

Što možemo očekivati od susreta sa Slovenijom?

- Protiv Hrvatske je svatko motiviran. Kao i protiv Hajduka... Hrvatska svakome izaziva dodatni motiv. Mi idemo s ciljem da pobijedimo i uzmemo sva tri boda, i što prije osiguramo plasman na Svjetsko prvenstvo.

Kakva je grupa?

- Ne postoji u nogometu lagana grupa i lagana utakmica. Sve reprezentacije znaju igrati nogomet, ako nisi na 100%, bez obzira što si možda favorit, uvijek visiš. Ja se nadam da to neće biti slučaj. S ovom situacijom s koronom možda bi bilo lakše igrati u gostima nego kući, ali nitko od igrača nije sretan što je tako. Primarno je zdravlje ljudi, čekamo da se sve normalizira.

Je li Hrvatska favorit za prvo mjesto u skupini?

- Mi nastojimo biti favoriti, rezultati koje smo ostvarili daju nam za pravo da uzmemo tu ulogu. Ima i Slovenija kvalitetu, ali mi imamo jake adute, idemo se tamo potući za tri boda.

Je li Oblak jedan od tri najbolja golmana na svijetu?

- Sigurno je, on već dugo drži konstantu, po "cleen sheetovima" i obranama on je je top 3. Za mene, su to vječni Gigi Buffon, Manuel Neuer i on.

Navijači očekuju sve tri pobjede?

- Očekujemo i mi!. Specifična je situacija, svi znaju igrati nogomet, a u ovoj situaciji bez publike ne možeš nikoga otpisati. Svi će ići 300%, svi se hoće pokazati, što je i normalno, ali mi imamo i svoje ciljeve i želje, želimo što prije osigurati plasman...

Isplatio vam se dolazak u Hajduk?

- Meni je bilo važno da imam fond utakmica, da branim, a i rezultati idu na bolje. Mislim da smo mi s Hajdukom na dobrom putu, dobre stari se događaju, i nadam se da će trajati što duže.

Slijede dvije ključne utakmice s Goricom, prvenstvena pa kup?

- Iskreno, za mene su to utakmice kao i sve druge, u svakoj želiš pobijediti, i Varaždin, i Dinamo, i Rijeku, i Šibenik... Pobjednički mentalitet se gradi pobjedama. Ne podcjenjujemo nikoga, Gorica je napravila i prošle i pogotovo ove sezone vrhunski rezultat, imaju jako dobre igrače, ali imamo i mi i igrače i kvalitetu, i pokušat ćemo nastaviti u dobrom ritmu i dalje.

Kako komentirate povratak Livaje u Hajduk?

- Svi bi mi voljeli da je Hajduk prv i onda bi se svi nudili i vraćali. Livaji služi na čast to što je došao i pomogao svom klubu. Mlad je otišao vani, u njemu je očito čučao taj nemir i osjećaj da je ostao dužan. Odlučio se vratiti i sigurno da je on kvaliteta koja Hajduku jako puno znači.

Vodite li vi i Livaja Hajduka u Europu?

- U momčadi nas je 22 i svi živimo za svaku pobjedu. Možda smo mi donijeli mir koji mladi igrači nisu do sada imali, ali rezultat gradi momčad, ne pojedinci. Osjećamo zajedništvo, momci su dobili mir, sad je u klubu "mirna voda", nema promjena, fokusirani su samo na nogomet, bez turbulencija, i mogu pokazati svoje pravo lice...

Gorica je momčad bez velikih zvijezda?

- Imaju simbiozu i rezultat, to govori da su nešto dobro napravili. Ispred nas su, cijelu sezonu igraju dobro, imaju pojedinačnu kvalitetu i momčadski duh.

Osjeća li se taj momčadski duh i kod vas?

- Ako pogledate snimke golova, vidite ga. Čak i oni koji su na klupi raduju se svim golovima, mali Čuić kliže na koljenima s klupe do centra... To nije umjetno, vidi se da svi živimo skupa.

Je li to zasluga i trenera?

- Trener je taj koji mora napraviti pravu atmosferu u svlačionici. Da nema ni dignutih ni spuštenih glava. Mislim da je uspio, svi momci, igrali 5-10 ili 90 minuta su unutra 100%. Trener je tip čovjeka koji je s nama prijatelj, ali kad treba nekoga "klepiti po ušima" – klepi ga.

Gorica se bori za drugo, a ne brani treće mjesto. Jesu li oni po tome favoriti protiv vas, pogotovo što niste nikad slavili na njihovom terenu?

- Što reći, svaka im čast. Mi imamo našu ideju i filozofiju, pozitivan niz koji želimo nastaviti, a imaju i oni svoj niz. Vidjet ćemo nakon utakmice kako će biti. Čuo sam da nismo slavili kod njih, ali ne pratim statistiku na taj način. Eto, dobili smo i mi dva puta za redom na Rujevici, pa ništa, okreneš novu stranicu, ideš dalje, ne vraćaš se na ono što je bilo.

Ima li šanse da ih stignete na ljestvici, 15 bodova je razlike...?

- Ako gledamo utakmice do kraja – postoji. Mi imamo dvije utakmice manje i još dvije međusobne utakmice, sigurno ćemo napraviti sve da ih stignemo, a što će biti na kraju, to ćemo vidjeti. Vidjeli ste i protiv Osijeka da oni nisu bezazleni, da su opasni u kontra napadima, prekidima... Uostalom, nisu na trećoj poziciji bez veze.

Možete li ponoviti individualni rekord od 775 minuta bez primljenog gola?

- Nisam razmišljao o njemu ni kad je postignut, a kamo li sada. Ja bih bio zadovoljan i da mi pobjeđujemo 4-3.

Dobili ste tada nagradu, poseban dres i plaketu s brojem 775. Gdje su sada?

- Plaketa je na zidu, a dres u ormaru, lijepa je to uspomena...

Opet ste promovirani u kapetana?

- Meni je to čast i zadovoljstvo, kako meni, tako i mojoj obitelji. Bio sam već kapetan i znam kakva je to odgovornost, i što to znači.

Tko je sve čestitao, i je li čestitao Mijo Caktaš?

- Svi su mi čestitali, i Mijo, on prvi. Mijo je gospodin, odmah me nazvao i čestitao.

Kako komentirate njegovu situaciju?

- On je znao što ga čeka ako ne produži ugovor i prije mog dolaska. Ne može se reći da mu je to bio šok i iznenađenje. Ali bez obzira što je on trenutno u drugoj momčadi, mi smo prijatelji, pričamo gotovo svaki dan.

Ima li šansi da ostanete u Hajduku i iduće sezone?

- Ne donosim ja tu odluku, tu su Hajduk i Aston Villa da se dogovore. Zna se što bih ja želio.

Ostati?

- Naravno.

Što ako se Hajduk dogovori s Aston Villom i ponudi vam ugovor do kraja karijere?

- Ne bih se ni trenutka mislio...