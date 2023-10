Jakir otkrio bi li napustio klupu da nije dobio i što je s Drmićem: 'Nikad mi se ovo nije dogodilo'

Dinamo je teškom mukom svladao (2-1) Lokomotivu, tako prekinuo negativan niz. Za veliku pobjedu "modrih" zabijali su Baturina i Kaneko, a Sergej Jakirović s velikim je osmijehom stigao na press-konferenciju...

- Prevažna pobjeda za nas, možda i krucijalna nakon svega što se događalo u zadnjim utakmicama, nešto nam se i vratilo. Što je Lokomotiva preživjela od 45. do 70. minute za mene je znanstvena fantastika. Bili smo u "konckdownu" poslije njihovog vodstva, radili zamjene, na kraju je i Sučić bio odličan u finišu. Sve zamjene su nam donijele dodatan impuls - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Špikić je otpao, Baturina imao želučane tegobe, riskirali smo s njim, sam je želio igrati. Volio bih reći da je dragulj hrvatskog nogometa, radi razliku. Dečki se nisu predavali, bacali smo se na glavu za svaku loptu, a kad je Dinamo takav mora izaći kvaliteta. Puno smo pokušavali, ovo će nam biti veliki vjetar u leđa.

Kako ste proživjeli ovu pobjedu?

- Jako emotivno. Nekad pomislite kako je moguće imati toliko peha, pa vam Čavlina puno toga obrani, pa dobite penal koji vam se onda poništi. Takav je posao, to sve nosi moj posao. Dosta sam toga prošao u karijeri, imam već nekakvog trenerskog iskustva, ali uvijek vas nose emocije.

Branio je Zagorac...

- Želim oba vratara imati u ritmu, vidjet ćemo tko će braniti u Kupu. Theophile mi je bio odličan, ne znam kad je igrao zadnju utakmicu, nisam se uopće time bavio. On je ušao u povijest ovog kluba, šest godina je tu, veliki je profesionalac, odgojio je Gvardiola i Šutala. Kaneko? Trudi se dosta, traje mu ta prilagodba, momci su ga sjajno prihvatili, trudimo se oko njega.

U zapinisku nije bilo ni Drmića ni Bernauera.

- Imamo velik kadar, ne mogu uvijek svi biti u kadru, niti u zapisniku. Jednostavno smo odlučili da će za ovu utakmicu konkurirati ovih 23 igrača, pa sada njih nije bilo u zapisniku.

Sergej Jakirović je nastavio...

- Dečki su pokazali mentalitet pobjednika, naši stariji igrači imaju ogromno iskustvo i puno takvih utakmica u nogama. I zato je važno da su na terenu, oni su tu da povuku u pravom trenutku, da olakšaju sve mlađima. Malo sam se vratio u povijest, nikad nisam u trenerskoj karijeri imao četiri poraza u pet utakmica, ne mogu se sjetiti niti kad sam ih imao dva u nizu. A da mi je netko rekao kako ću u Dinamu imati četiri poraza u pet dvoboja, rekao bih mu da je lud. To je tako, takav je život, snašli smo snage i izvukli se.

A da niste pobijedili danas biste li povukli neki potez, možda napustili klupu?

- Ne znam, to je pitanje za upravu, mi se ne predajemo. Nemamo vremena za druge stvari, i igrači su ljudi od krvi i mesa. Sve drugo je na upravi. Idemo korak po korak, pripremamo se za Oriolik, pa slijedi Varaždin... liga je pokazala da svatko svakoga može pobijediti. Svi se bore za sebe, nadamo se najboljem - završio je Jakirović.

Riječ je dobio Silvijo Čabraja.

- Prvo poluvrijeme smo bili dobri, Dinamu smo radili probleme, nisu nam stvorili nijednu šansu. U nastavku smo se uvukli u kazneni prostor, nismo mogli složiti dva-tri pasa da izađemo kroz posjed, to nam je bio problem. Dinamo je imao puno udaraca, ali nisu imali mrtve šanse. Imali smo priliku za 2-0, nismo zabili i tad sam pomislio "valjda nam se neće to vratiti". Na kraju i je - kaže Silvijo Čabraja, pa dodaje:

- Devet minuta nadoknade? Ne znam koliko puta je bila takva nadoknada na našim utakmicama, ali ne gledam na to. Nema razloga razmišljati o tome, mi smo morali izdržati tih devet minuta kako god znamo, ali nismo, ispalo je pogubno za nas. Djelujem vam mirno? Ovo mi je valjda peti ovakav poraz, nije prvi puta da gubimo tako, pogotovo od Dinama. Puno nam se puta to dogodilo, bilo je "more" takvih utakmica. Mislio sam da će se jednom i nama okrenuti, ali ipak nije.