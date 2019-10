'Da sam ja bio tako agresivan, sudio bi faul. Zašto sad nije?'

Dejan Lovren dobio je žuti karton nakon prosvjedovanja prema sucu Björnu Kuipersu u akciji iz koje je Ben Davies oštro startao na Matea Kovačića, a Gareth Bale potom zabio za konačnih 1-1 u dvoboju Walesa i Hrvatske.

Zbog tog kartona neće moći igrati u ključnoj utakmici "vatrenih" protiv Slovačke 16. studenog.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- S mog gledišta, bio je faul. Stavio bih se u svoju poziciju. Da sam ja bio tako agresivan prema napadaču u bilo kojem dijelu terena, svirao bi sigurno prekršaj. Nije mi jasno. I sam je rekao da je 50-50, zašto onda nije odlučio da je faul - pita se stoper Liverpoola, koji je dodao:

- Mix osjećaja. Možemo biti zadovoljni bodom. Bolje nego da nismo ništa uzeli, ali opet nije neka situacija što se tiče kartona koje smo Vida i ja dobili. Ali vjerujem da igrači koji će igrati mogu to nadoknaditi i, gledajući ukupno, bolji smo od Slovaka i treba to dobiti. Ne igrati na bod jer mi tako ni ne znamo igrati. Očekuje nas do kraja borba.

Koliki će hendikep biti neigranje prvoga stoperskog para u tako važnoj utakmici?

- Svakog igrača se može zamijeniti, ali sa stoperskim parom je drugačije jer smo Vida i ja toliko dugo u reprezentaciji, imamo to iskustvo. Ali vjerujem i u mlađe igrače, dobit će priliku, neka pokažu da mogu - rekao je Lovren.

Prokomentirao je ozljedu Luke Modrića u završnici zbog koje je šepajući izašao s terena, a potom je potvrđeno kako ona nije ozbiljna.

- Nadam se da je samo udarac, kako je rekao. Bolno je izgledalo, i dalje šepa, nadam se da nije ništa strašno - zaključio je Dejan Lovren.