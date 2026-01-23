Svi se nadamo medalji, pa je možda i to teret zbog koje ne radimo korake koji su nužni, ali to je već politika i odluka na onima koji su za to zaduženi. Tucak ima volju i vidi se ovdje i nigdje drugdje, kaže Mile Smodlaka
BIVŠI TUCKOV POMOĆNIK PLUS+
'Da su u Beogradu igrali neki mlađi i bili šesti, ne bismo imali problem. Naš je fizičke prirode'
Prvi put u 14-godišnjemu mandatu Ivice Tucka Hrvatska je povezala dva velika natjecanja na kojima je ostala izvan zone medalja, izvan minimalno polufinala. Prošlog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Singapuru bila je peta, šest mjeseci kasnije osvojila je šesto mjesto na Europskom prvenstvu u Beogradu.
