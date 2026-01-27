Obavijesti

UŽIVO Švicarska - Island: Susret koji može odrediti našu sudbinu

Hrvatska od 18.00 sati igra protiv Slovenije, a prvi susret dana igraju Švicarska i Island. Dvije su to reprezentacije koje smo pobijedili, a sad se nadamo kako će Švicarci napraviti iznenađenje i uzeti bodove Islandu

Hrvatska od 18 sati u Malmö Areni igra odlučujuću utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Samo pobjeda dolazi u obzir ako želimo izboriti polufinale. Iako Hrvatska više ne odlučuje sama o svojoj sudbini, novi kiks nije dopušten jer Island i Švedska trenutačno imaju povoljniju situaciju u skupini.

Današnji rukometni dan započinje utakmicom Švicarske Islanda od 15.30 sati. S obzirom na trenutnu situaciju treba nam pomoć Švicaraca koji bi za nas trebali pobijediti ili remizirati s Islanđanima. Švicarci su zadnji u skupini s jednim osvojenim bodom, a Island prvi s četiri. Susret ćete moći gledati na RTL2.

