Leo Messi upoznao Smallinga: 'Krvari, znači da je ipak čovjek'

Postoji jedna slabost kod Messija za koju samo ja znam. Mislim da nitko drugi na svijetu nije svjestan toga i zato neću pričati o tome.

To su riječi Chrisa Smallinga, stopera Manchester Uniteda, nakon što je engleski klub u četvrtfinalu Lige prvaka izvukao Barcelonu.

U istom tonu Smalling je pričao dan prije utakmice, kad su ga pitali kako će zaustaviti Messija. Bio je prepun samopouzdanja.

- Ove sezone imao sam sreću igrati protiv Ronalda i Mbappea. Uživam u tome, sad ću igrati protiv Messija. Samo neka dođe - rekao je Smalling.

U prvom poluvremenu na Old Traffordu nije čekao da Messi dođe njemu, već je on došao Messiju. I to poput brzog vlaka. Žestok je to nalet bio na Argentinca kojeg je Smalling, čini se nenamjerno, u nastavku zakačio rukom po nosu.

Smalling’s plan to stop Messi pic.twitter.com/UQLAejpmnN — Footy Humour (@FootyHumour) April 10, 2019

Potekla je i krv, zahvatio je Smalling Argentinca i po oku i Messi je morao nakratko izvan terena.

. Hvala ti, Chris. Sad znam da je Messijeva krv iste boje kao i moja i da je ipak čovjek - jedan je od komentara na Twitteru.

I am shocked to learn that Messi bleeds the same blood color as me.



Thank you Chris Smalling for proving to us that Messi is human. pic.twitter.com/E7zVz2xigt — PRESIDENT OKONKWO (@IkechuQwu) April 10, 2019

Chris Smalling on having to face Messi: "I can't wait. Bring it on." pic.twitter.com/IdTxhOQndj — Football Stuff (@FootbalIStuff) April 10, 2019

Smalling’s plan to stop Messi in full effect pic.twitter.com/3O54OmfRSx — Juan Velazquez (@JuanDirection58) April 10, 2019

Lionel Messi, meet Chris Smalling. 😳 pic.twitter.com/2S9ti534sm — Squawka News (@SquawkaNews) April 10, 2019

