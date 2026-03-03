Obavijesti

POPIS RUKOMETAŠA

Dagur je odlučio: Ovi igrači će igrati prijateljsku sa Švicarskom

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši spremni za okršaj sa Švicarskom! Na popisu 23 igrača, uključujući povratnike Šipića i Ljevara te Srnu nakon ozljede. Dvoboji u Zadru i Osijeku obećavaju spektakl

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dva prijateljska dvoboja protiv Švicarske u ožujku. Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača koji će konkurirati za te utakmice. Prva utakmica igra se u Zadru, 19. ožujka u 17 sati, dok se druga igra u Osijeku dva dana kasnije u isto vrijeme. Reprezentacija će se okupiti 16. ožujka u Zagrebu.

Pokretanje videa...

Rijeka: Doček za brončane rukometaše Tina Lučina, Verona Načinovića, Filipa Glavaša, Dinu Slavića 02:23
Rijeka: Doček za brončane rukometaše Tina Lučina, Verona Načinovića, Filipa Glavaša, Dinu Slavića | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

"Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze", stoji na službenim stranicama HRS-a, a dalje se dodaje:

"Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast."

Popis igrača: 

  1. DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
  2. MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
  3. DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
  4. DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
  5. MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  6. TIN LUČIN – RK NEXE
  7. ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
  8. LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
  9. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
  10. LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
  11. IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
  12. IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
  13. MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
  14. LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
  15. PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
  16. MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  17. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
  18. VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
  19. MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
  20. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
  21. ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
  22. LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
  23. MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

OSTALO

