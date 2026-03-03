Dagur je odlučio: Ovi igrači će igrati prijateljsku sa Švicarskom

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dva prijateljska dvoboja protiv Švicarske u ožujku. Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača koji će konkurirati za te utakmice. Prva utakmica igra se u Zadru, 19. ožujka u 17 sati, dok se druga igra u Osijeku dva dana kasnije u isto vrijeme. Reprezentacija će se okupiti 16. ožujka u Zagrebu.

Pokretanje videa... 02:23 Rijeka: Doček za brončane rukometaše Tina Lučina, Verona Načinovića, Filipa Glavaša, Dinu Slavića | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

"Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze", stoji na službenim stranicama HRS-a, a dalje se dodaje:

"Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast."

Popis igrača:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED TIN LUČIN – RK NEXE ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG