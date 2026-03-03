Hrvatski rukometaši spremni za okršaj sa Švicarskom! Na popisu 23 igrača, uključujući povratnike Šipića i Ljevara te Srnu nakon ozljede. Dvoboji u Zadru i Osijeku obećavaju spektakl
Dagur je odlučio: Ovi igrači će igrati prijateljsku sa Švicarskom
Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dva prijateljska dvoboja protiv Švicarske u ožujku. Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača koji će konkurirati za te utakmice. Prva utakmica igra se u Zadru, 19. ožujka u 17 sati, dok se druga igra u Osijeku dva dana kasnije u isto vrijeme. Reprezentacija će se okupiti 16. ožujka u Zagrebu.
"Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze", stoji na službenim stranicama HRS-a, a dalje se dodaje:
"Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast."
Popis igrača:
- DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
- MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
- DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
- DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
- MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- TIN LUČIN – RK NEXE
- ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
- LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
- DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
- LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
- IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
- IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
- MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
- LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
- PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
- MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
- VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
- MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
- JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
- ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
- LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
- MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
