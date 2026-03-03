Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Restoran "The Family" u Varaždinu, u vlasništvu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, pohvalio se na društvenim mrežama posjetom posebnog gosta. U jedinstvenoj atmosferi, koja spaja gastronomiju i povijest hrvatskog nogometa, ponovno je uživao premijer Andrej Plenković, što je zabilježeno prigodnom fotografijom.

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer. U pozadini se jasno vide vitrine ispunjene dresovima reprezentativaca i medaljama sa svjetskih prvenstava. Uz fotografiju, iz restorana su uputili i poruku zahvale.

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom", stoji u objavi.

