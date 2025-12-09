Dajte Brazil da se igramo! Noć kada je Hrvatska ispisala jednu od najvećih pobjeda u povijesti

Nema Hrvata koji ne zna gdje je bio 9. prosinca 2022. godine. Dan kada je Hrvatska na koljena bacila peterostrukog osvajača Svjetskog prvenstva i to na način na koji "vatreni" najbolje znaju. U četvrtfinalu onog "čudnog", zimskog Mundijala, Hrvatska je srušila Brazil nakon jedanaesteraca, a snimke slavlja iz hrvatskih gradova obišle su svijet. Čudesna noć i jedna od najvećih pobjeda Hrvatske u povijesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Vatreni slave pobjedu nad Brazilom | Video: Facebook/ Blue World Institute

Od prve minute bilo je jasno da Brazilci, unatoč statusu glavnog favorita za osvajanje, neće lako probiti hrvatski bedem. Izbornik Zlatko Dalić postavio je igru kako treba. Legendarni vezni red, Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić, majstorski je kontrolirao ritam, frustrirajući brazilske pokušaje da nametnu svoju prepoznatljivu igru. Posebno je briljirao desni bek Josip Juranović, koji je odigrao utakmicu života i u potpunosti zaustavio Viniciusa Juniora. Brazil je bio opasniji, stvarao je prilike, no svaki njihov pokušaj zaustavljao se na nevjerojatnom Dominiku Livakoviću. Hrvatski golman obranio je čak 11 udaraca, ulijevajući sigurnost suigračima i nadu navijačima.

KATAR 2022 - Bruno Petković zabio za 1:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prvih 90 minuta bez golova, a onda se išlo u produžetke, vrijeme koje Hrvatska najviše voli. Ipak, prvi je pogodio Brazil. U 106. minuti prošla je akcija Brazilaca u našem kaznenom prostoru, a Neymar je pospremio loptu u gol nakon što je zaobišao Livakovića. Erupcija žutih majica na stadionu, očaj na našim igračima, no ta generacija Hrvatske nije znala za riječ predaja.

Dok su Brazilci već slavili polufinale, "vatreni" su krenuli u posljednji juriš, na sve ili ništa. U 117. minuti, samo tri minute prije kraja, Hrvatska je izvela savršenu kontru. Modrić je povukao loptu, Mislav Oršić projurio je lijevom stranom i poslao povratnu loptu za Brunu Petkovića. Njegov udarac s ruba šesnaesterca okrznuo je Marquinhosa, promijenio smjer i prevario golmana Alissona za 1-1. Dinamova ubojita kombinacija "ubola" je veliki Brazil. Bio je to jedini hrvatski udarac u okvir gola na cijeloj utakmici. Stadion je eksplodirao, a nevjerica je prešla na brazilska lica.

KATAR 2022 - Bruno Petković zabio za 1:1 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedanaesterci. Nema kome srce nije lupalo 200 na sat. Taj trenutak kada netko od naših treba izvesti penal je vjerojatno najduži trenutak u životu jednog navijača. Počelo je sjajno. Nikola Vlašić je "hladan kao špricer" i lagano matira Allisona. Na scenu stupa hrvatska hobotnica, Dominik Livaković koji čita Rodryga i odmah pokazuje tko je gazda, lakše se diše u Hrvatskoj. Do kraja, Allisona su bez muke sređivali Majer, Modrić i Oršić, a onda završni čin. Marquinhos uzima loptu, Neymar nije ni pucao (a ni neće!) jer je on tu da zabije za kraj, a onda šok za Brazil. Marquinhos pogađa stativu, a Hrvati padaju u trans. Pao je Brazil, Hrvatska je opet u polufinalu Mundijala. Prekrasna noć.

Slavilo se na svim trgovima i ulicama u Hrvatskoj. Te noći je malo tko spavao, a utakmica s Brazilom sigurno će se još dugo prepričavati. Takve utakmice i scene lagano se vraćaju u glavu navijača jer nam se bliži nova svjetska smotra. Novi pohod na medalju u dalekoj Americi. Kapetan pleše zadnji ples, skupine su odlučene i sve je spremno da Hrvatska svijetu još jednom pokaže kako se igra nogomet.