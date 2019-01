'Dajte čovjeku da potpiše novi ugovor! Barca? Nije ovo loše...'

Nakon što je Barcelona novom pobjedom napravila važan korak prema obrani naslova prvaka Španjolske njen vezni igrač Ivan Rakitić poručio je kako bi bilo normalno da klub produži ugovor s trenerom Ernestom Valverdeom.

Valverdeu ugovor istječe za šest mjeseci a na klupu je sjeo u ljeto 2017. nakon čega je osvojio španjolsko prvenstvo, kup i španjolski superkup.

- To je stvar kluba i trenera no najnormalnije bi bilo da nastavi voditi momčad. Jako smo zadovoljni njime i njegovim pomoćnicima. Što god da odluče dvije strane bit će najbolje - rekao je Rakitić u madridskom predgrađu Getafe gdje je Barcelona u nedjelju pobijedila s 2-1.

- No mi igrači moramo se koncentrirati na svoj posao, a to je igranje i pobjeđivanje. Iz Getafea odlazimo zadovoljni - dodao je.

S obzirom da su njeni prvi pratitelji Atlético i Sevilla međusobno odigrali 1-1, Barcelona ima pet bodova više od drugoplasiranog Atlético Madrida. Real Madrid je u nedjelju posrnuo izgubivši s 0-2 na svom terenu od Real Sociedada pa se nalazi na petom mjestu s deset bodova zaostatka za Barcelonom.

- Najbitnije je da smo nastavili pobjeđivati jer je prvenstvo ove godine izjednačeno. U svakoj je utakmici teško pobijediti. Sigurno će se još svašta događati do kraja - napomenuo je hrvatski reprezentativac.

Katalonci su protiv Getafea poveli golovima Lionela Messija u 20. minuti te Luisa Suáreza u 39. minuti dok je za sedmeroplasirani Gefate u 43. minuti zabio Jaime Mata.

- Za prvu utakmicu u novoj godini nije bilo loše. U prvom poluvremenu smo odigrali dobro no u drugome smo patili. Došli smo do tri boda protiv Getafea, jedne kompaktne ekipe, i to je najvažnije - zaključio je Rakitić koji je odigrao svih 90 minuta.