Dajte mu priliku! Jagušić opet bez minutaže u Panathinaikosu

Adriano Jagušić (20) ove je zime dres Slaven Belupa zamijenio onim Panathinaikosa, ali zasad mu u Grčkoj ne cvjetaju ruže. Odigrao je samo dvije utakmice za grčki klub, ukupno svega 20 minuta.

Nakon što je u dresu "farmaceuta" u 22 utakmice zabio devet golova i šest ih namjestio te izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, sada je Jagušiću nastup na SP-u ozbiljno ugrožen. Rafael Benitez u Panathinaikosu zasad ne računa na mladog Hrvata, a do Mundijala su tri mjeseca...

Foto: Privatni album

U zanimljivoj je situaciji i Dominik Kotarski u Kopenhagenu. Za razliku od Jagušića u Panathinaikosu, on redovito brani u danskom klubu, ali ove će sezone igrati "ligu za bedaka"!

Naime, Kopenhagen je završio sedmi u danskom prvenstvu nakon prvih 22 kola i igrat će u donjem domu tablice ostatak natjecanja. Danska će tako dobiti novog prvaka, a Kotarski je ove sezone branio 41 utakmicu.