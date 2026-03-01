Obavijesti

Sport

Komentari 20
NIJE MU LAKO

Dajte mu priliku! Jagušić opet bez minutaže u Panathinaikosu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dajte mu priliku! Jagušić opet bez minutaže u Panathinaikosu
5
Foto: PAE Panathinaikos

Nakon što je u dresu "farmaceuta" u 22 utakmice zabio devet golova i šest ih namjestio te izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, još nije dobio povjerenje trenera Beniteza

Admiral

Adriano Jagušić (20) ove je zime dres Slaven Belupa zamijenio onim Panathinaikosa, ali zasad mu u Grčkoj ne cvjetaju ruže. Odigrao je samo dvije utakmice za grčki klub, ukupno svega 20 minuta. 

Nakon što je u dresu "farmaceuta" u 22 utakmice zabio devet golova i šest ih namjestio te izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, sada je Jagušiću nastup na SP-u ozbiljno ugrožen. Rafael Benitez u Panathinaikosu zasad ne računa na mladog Hrvata, a do Mundijala su tri mjeseca...

Foto: Privatni album

U zanimljivoj je situaciji i Dominik Kotarski u Kopenhagenu. Za razliku od Jagušića u Panathinaikosu, on redovito brani u danskom klubu, ali ove će sezone igrati "ligu za bedaka"! 

Naime, Kopenhagen je završio sedmi u danskom prvenstvu nakon prvih 22 kola i igrat će u donjem domu tablice ostatak natjecanja. Danska će tako dobiti novog prvaka, a Kotarski je ove sezone branio 41 utakmicu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026