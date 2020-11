Dalić: Baš sam zabrinut... Svaki put kad prijeđu centar, eto gola!

Pongračića sam pitao želi li početi utakmicu ili ući s klupe, rekao je da se bolje osjeća ako krene. Frustrira nas kad primimo gol nakon duge lopte. A Livaković će nam se priključiti u Stockholmu, kaže

<p>Hrvatska je u šarenom sastavu remizirala 3-3 u Istanbulu, a Zlatko Dalić probao je mnogo novih igrača. Ante Budimir je zabio gol (iako je prije toga igrao rukom), ali opet je Hrvatska primila puno...</p><p>- Ponavlja se da olako primamo golove i to me zaista brine, svaki prelazak centra suparnika bio je gol, pogotovo u prvom poluvremenu. Utakmica je poslužila svrsi, vidio sam što sam htio vidjeti, ali sam nezadovoljan kako primamo golove. Protivnik nema nikakvu situaciju u prvom poluvremenu, a mi gubimo 2-1. Taj dio moramo puno popraviti, poraditi na tome. Na kraju je bilo puno golova, bili smo konkretniji u drugom poluvremenu, a mogli smo i dobiti utakmicu - rekao je Dalić za Novu TV.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon Turske</strong></p><p>Pa je analizirao primljene golove:</p><p>- Slična nam se pogreška dogodila kao i protiv Francuza: zamah stopera i zadnjeg veznog, jednostavnu stvar nisu napravili nego su izašli svi prema lopti. To je pogreška i bočnog i stopera. Frustrira da nakon takve duge lopte primimo gol.</p><p>- Plan je bio da Vida izađe u poluvremenu, htio sam probati Uremovića na stoperu, dati šansu Pongračiću, Juranoviću... Da probamo neke stvari. Ne možemo odigrati tri utakmice u punom satavu, igračima nije lako, imamo ih dosta umornih i dosta problema - kaže Dalić.</p><p>Kakvi su mu bili novi "vatreni"?</p><p>- Budimir je pokazao kvalitetu iako još nije u formi, fali mu treninga i utakmica, ali na njega ozbiljno računamo. Pongračić nije par mjeseci igrao, pitao sam ga želi li početi utakmicu ili ući s klupe, rekao je da mu je lakše ako počne. Vidi se da mu nedostaje utakmica, ali on će donijeti snagu i energiju u obrani, ono što nam je problem, i u čemu ga vidim jako dobrog. Do ožujka će biti puno bolji, bit će velika konkurencija stoperima - rekao je Dalić.</p><p>Slične je reakcije ponovio i na konferenciji za novinare na Bešiktašovu stadionu.</p><p>- Ja mogu biti zadovoljan jer sam vidio stvari koje sam htio vidjeti, ali sam nezadovoljan jer smo olako primili tri gola. To je ono što me zabrinjava i što nije bilo dobro, defenzivni dio bio je slab. Primili smo tri gola u prijateljskoj utakmici, što se ne smije dogoditi.</p><p>Kako komentira igru Vide (skrivio penal na startu, op.a.)?</p><p>- Ne mogu i neću javno komentirati igre pojedinaca - jasan je bio Dalić.</p><p>Kakav je plan s golmanima za Švedsku? Branio je Simon Sluga, Ivo Grbić ostao na klupi, nije bilo prvog golmana Livakovića...</p><p>- Mi smo danas uputili poziv Livakoviću i Petkoviću. Bili su negativni i sad su vani. Sutra će se Livaković priključiti u Stockholmu. Vidjet ćemo, ako u ova dva, tri treninga bude OK, onda će on biti na golu. I Petković isto, očekujem da bude zdrav - zaključio je izbornik.</p>