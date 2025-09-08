Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVA REAKCIJA IZBORNIKA

Dalić: Bilo je emotivno, Luka je sve bolji. Sve želimo riješiti u Pragu, a onda i još jednu stvar

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Dalić: Bilo je emotivno, Luka je sve bolji. Sve želimo riješiti u Pragu, a onda i još jednu stvar
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Vatreni" pregazili Crnu Goru 4-0! Modrić slavio 190. nastup uz aplauz i pjesmu. Hrvatska na čelu skupine, Dalić zadovoljan i optimističan pred Češku

Za razliku od petka navečer, kad je vidno bio nezadovoljan izdanjem nogometaša, Zlatko Dalić mogao je odahnuti nakon predstave Hrvatske protiv Crne Gore (4-0) na ispunjenom Maksimiru. Čak 32 udarca i 75 posto posjeda lopte, susjedi nisu stvorili gotovo ništa pred golom Dominika Livakovića, a Hrvatska je zasjela na čelo skupine iako ima utakmicu manje od Češke.

Pokretanje videa...

Restoran Zlatka Dalića 02:17
Restoran Zlatka Dalića | Video: 24sata

- Crveni karton nam je olakšao priču i stvari. Odradili smo ciklus kako smo ga planirali, primaknuli smo se cilju i onome što želimo. Idemo u klubove i za 20 dana smo opet zajedno. Hvala navijačima na velikoj podršci, svi zajedno idemo dalje - rekao je Dalić za Novu TV.

Luka Modrić odigrao je 190. utakmicu za Hrvatsku večer uoči 40. rođendana. Dobio je ovacije cijelog stadiona, a onda i čestitku uz pjesmu "Sretan rođendan" grupe Fantomi.

- Emotivno je bilo, to traje i traje, Luka se ne da, sve je bolji. Večeras je bio sjajan, držao je reprezentaciju na okupu, bili smo kompaktni i kakvi trebamo biti. Doživljava što je zaslužio - rekao je Dalić.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ne samo da je prvi put otvorila kvalifikacije za SP s četiri pobjede, nego je i zadržala mjesto među devet najboljih na svijetu po Fifinu renkingu nakon neočekivanog poraza Njemačke u Slovačkoj, što "vatrenima" jamči mjesto među nositeljima u ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026.

- To je bitno, idemo korak po korak, pred nama je Češka. Možemo sve riješiti u Pragu i to nam je cilj. Ta utakmica nam određuje daljnji tijek kvalifikacija. Želimo završiti sa što više bodova, a kad se plasiramo, što je prvi cilj, i da budemo u prvom potu - komentirao je izbornik.

Isprobao je i neke nove igrače, dobio i podosta odgovora oko sastava za iduću akciju.

- To je broj igrača koji su tu. Nedostaju nam Gvardiol i Kovačić, tu su i Petković, Vlašić, Luka Sučić, nadam se da će svi biti spremni da nam pomognu u Pragu. Svi imaju šansu, sve je na njima. Na nama je da izaberemo najbolje - zaključio je Dalić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025