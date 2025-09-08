Dalić: Bilo je emotivno, Luka je sve bolji. Sve želimo riješiti u Pragu, a onda i još jednu stvar

Za razliku od petka navečer, kad je vidno bio nezadovoljan izdanjem nogometaša, Zlatko Dalić mogao je odahnuti nakon predstave Hrvatske protiv Crne Gore (4-0) na ispunjenom Maksimiru. Čak 32 udarca i 75 posto posjeda lopte, susjedi nisu stvorili gotovo ništa pred golom Dominika Livakovića, a Hrvatska je zasjela na čelo skupine iako ima utakmicu manje od Češke.

- Crveni karton nam je olakšao priču i stvari. Odradili smo ciklus kako smo ga planirali, primaknuli smo se cilju i onome što želimo. Idemo u klubove i za 20 dana smo opet zajedno. Hvala navijačima na velikoj podršci, svi zajedno idemo dalje - rekao je Dalić za Novu TV.

Luka Modrić odigrao je 190. utakmicu za Hrvatsku večer uoči 40. rođendana. Dobio je ovacije cijelog stadiona, a onda i čestitku uz pjesmu "Sretan rođendan" grupe Fantomi.

- Emotivno je bilo, to traje i traje, Luka se ne da, sve je bolji. Večeras je bio sjajan, držao je reprezentaciju na okupu, bili smo kompaktni i kakvi trebamo biti. Doživljava što je zaslužio - rekao je Dalić.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ne samo da je prvi put otvorila kvalifikacije za SP s četiri pobjede, nego je i zadržala mjesto među devet najboljih na svijetu po Fifinu renkingu nakon neočekivanog poraza Njemačke u Slovačkoj, što "vatrenima" jamči mjesto među nositeljima u ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026.

- To je bitno, idemo korak po korak, pred nama je Češka. Možemo sve riješiti u Pragu i to nam je cilj. Ta utakmica nam određuje daljnji tijek kvalifikacija. Želimo završiti sa što više bodova, a kad se plasiramo, što je prvi cilj, i da budemo u prvom potu - komentirao je izbornik.

Isprobao je i neke nove igrače, dobio i podosta odgovora oko sastava za iduću akciju.

- To je broj igrača koji su tu. Nedostaju nam Gvardiol i Kovačić, tu su i Petković, Vlašić, Luka Sučić, nadam se da će svi biti spremni da nam pomognu u Pragu. Svi imaju šansu, sve je na njima. Na nama je da izaberemo najbolje - zaključio je Dalić.