Dalić: Ćiro me štitio, bio je moj kišobran! Mogu ja osvojiti i SP, samo on je 'trener svih trenera'

Rekao sam tada, ponovit ću, ja mogu osvojiti SP, ali on je bio, ostao i zauvijek će biti - trener svih trenera i izbornik svih izbornika, tim je riječima Zlatko Dalić opisao Miroslava Ćiru Blaževića, koji je u srijedu ujutro preminuo u Zagrebu nakon duge i teške bolesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Znali smo svi da se Ćiro bori s velikom bolešću. Pripremao nas je za ovu tužnu vijest, ali ovo je veliki šok za cijelu Hrvatsku i regiju. Otišao je naš Ćiro - rekao je Dalić za N1 televiziju.

- Bio sam u kontaktu i znao cijelu situaciju. Znao sam da ide svojem kraju, borio se. Imam puno, puno lijepih uspomena i sjećanja. On je moj nogometni učitelj i mentor, moj drugi otac, puno me zadužio u cijeloj karijeri. Stvarno mi je teško pala vijest. Čovjek koji je bio toliko pozitivan i veseo. Nekad je znao reći nešto što nije lijepo i dobro, ali nitko se na njega nije naljutio. Jednostavno, otišao je veliki čovjek, trener svih trenera.

Foto: Drago Sopta/HNS

Ćiro je zagrebačkim ulicama dao neko novo značenje. Volio je prošetati centrom grada, a prolaznici su ga pozdravljali i tražili za fotografiju. On bi uvijek udovoljio njihovim zahtjevima.

- Imao je poseban stil. Stil koji ne može imat nitko od nas, imao je šarma, energije, kada je trebalo i dozu agresivnosti u radu s igračima i medijima. Bio je stvarno zanimljiv, poseban i specifičan. Najveći je od nas, nitko ga nikad neće dostići. Bio je džentlmen, šarmantan, svi su ga uvijek htjeli čuti, svi su htjeli njegov komentar i izjavu, a on bi znao što treba reći.

Dalić i Ćiro zajedno su radili u Varteksu od 2003. do 2005. i tamo je započelo njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

- Došao je 2003. godine u Varteks kao trener. Tad sam bio sportski direktor kluba, tek sam počinjao nogometnu karijeru kao sportski direktor i trener. Zajedno smo radili dvije godine, a tada sam stvarno puno naučio i kasnije primijenio u karijeri. Ono što mi je najvažnije, on me zaštitio. Bio je moj kišobran, tako bih rekao. Otišao je nakon toga u Hajduk kao prvi trener, ja sam ostao u Varteksu, nekoliko smo puta trebali radit ponovno skupa... Svaki put kad sam bio u nedoumici, zvao bih ga, tražio bih savjet, uvijek bi bili u kontaktu, uvijek bi mi bio podrška. Rekao bi mi da radim jako dobar posao i da mi može samo pomoći... Sigurno je jedan od onih koji su me usmjerili u to da budem trener. Prije SP-a u Rusiji rekao je da će Hrvatska biti svjetski prvak. Nitko mu nije vjerovao, pa čak ni ja, eto, skoro je bila istina. On je bio moj veliki prijatelj i podrška.

Foto: Drago Sopta/HNS

Što mu je Ćiro savjetovao kada je postao izbornik?

- Stalno smo komunicirali. Kada sam postao izbornik zvao sam ga za savjet. Rekao mi je da se postavim čvrsto i agresivno i da primijenim ono što želim i da samostalno donosim odluke. Kada bi razgovarali o taktici, on bi sve prepustio meni - rekao bi što misli. Nakon Katra smo se vidjeli, ali nažalost nismo se sreli kasnije. Čuli bi se telefonom. Podržavao me, hvalio me, ja se u svakom trenutku nadam da Ćiro stoji iza mene i da kaže što misli. On je započeo hrvatsku reprezentaciju, osvojio prvu medalju, sve je nakon toga nastavak njega i njegovog rada.

Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu na SP-u u Katru i time podsjetio na legendarnu generaciju nogometaša koja je predvođena Ćirom osvojila treće mjesto na SP-u 1998. godine. Upravo je Ćiri Dalić posvetio broncu i poručio da će on zauvijek biti najbolji.

- Tako sam i mislio, znao sam koliko mu to znači. To ga je još više dignulo i pomoglo u bolesti. To sam njemu posvetio, rekao sam tada, ponovit ću, ja mogu osvojiti SP, ali on je bio, ostao i zauvijek će biti - trener svih trenera i izbornik svih izbornika!

Foto: Drago Sopta/HNS

Bronca sa SP-a 1998. i prvenstvo Jugoslavije s Dinamom 1982. bili su kruna Ćirine trenerske karijere.

- To su dva trofeja koji su obilježili njegovu trenersku karijeru. Nakon dugo godina vratio je prvenstvo Jugoslavije u Hrvatsku, u Zagreb. On se okitio s bijelim šalom, za njega je to bilo jako važno. Godine 1998. osvojio je brončanu medalju, tko nije znao, tada je čuo za Hrvatsku! Ta dva trofeja obilježila su ga kao trenera i sigurno mu je to bilo najvažnije.

Foto: Drago Sopta/HNS

Što je naučio od Ćire?

- Ćiro je imao poseban stil rada. Bio je trener koji je bio preteča presinga. Radio je u jako puno klubova, ja sam jako puno toga primijenio od njega. Sigurno je i vani trenerima dao jako puno, on je okupio hrvatsku reprezentaciju. On je '98 složio puno pojedinaca u momčad. Mnogi su rekli da je samo on mogao posložiti tu generaciju i spojio je ono što nitko nije mogao spojiti.

- Mene je fascinirala njegova energija. Radio je dokle god je mogao. Bio je fanatik po tom pitanju. Ja ne mogu tako kao što je mogao on, radio je tako dugo, htio je raditi, svima je bio dostupan - zaključio je Dalić za N1 televiziju.

