Priština se oprostila od Ćire: 'On nam je došao kao spasitelj. Ime mu je zapisano zlatnim slovima'

Nogometni klub Priština, koji je Miroslav Ćiro Blažević vodio 1984/85 u bivšoj saveznoj ligi bivše Jugoslavije se emotivno oprostio od trenera svih trenera.

- Poznati hrvatski trener Miroslav Blažević preminuo je u utorak. Blažević zvani Ćiro bio je trener Prištine 1984/85 u bivšoj saveznoj ligi bivše Jugoslavije. Došao je u Prištinu kao spasitelj i kao takav je otišao dok nije poveo zlatnu generaciju Prištine. Blažević je s velikom strašću i ljubavlju vodio Prištinu u teškim godinama našeg naroda pod okupacijom, dajući ujedinjeno srce svim Albancima oko gradskog kluba i stadiona. Njegovo ime već je zapisano zlatnim slovima u našem klubu. Zbogom, legendo! - priopćili su iz kluba.

Bivši igrač Prištine Arbnor Morina nam je rekao kako je dolazak Ćire u njihov klub omogućio mladima da se mogu dokazati.

- Upravo sam na kavi s Jusuf Tortoshi, bivšim nogometnim trenerom Prištine te se prisjećamo tih zlatnih godina. Ćiro je došao u jako nezgodnom trenutku za nas, kad je situacija na Kosovu bila veoma teška. Ali, karizmatičan kakav je bio, uspio srediti momčad, naelektrizirati navijače te napravio pobjedničku atmosferu - rekao nam je Morina, koji je jedno vrijeme bio sportski direktor NK Prištine, a sad je trener mlađih uzrasta u kosovskoj nogometnoj reprezentaciji.

- Ćiro je bio čovjek zbog kojeg su mlađu mogli dobiti priliku igrati i dokazati se. Nije gledao tko je tko, već tko dobro igra. Zbog njega sam i ja dobio priliku zaigrati u klubu. Ostavio je veliki trag na Kosovu i hvala mu na svemu - rekao je Morina te se prisjetio jedne anegdote.

- On je u to vrijeme imao famozni Mercedes 190 s kojim je dolazio na treninge. Jednom smo se sreli na parkingu, a ja sam došao zadnji i bio sam najmlađi među igračima, a tad sam imao BMW. Kad me vidio, rekao mi je: "A vidi ti njega! Najmlađi, a ima najvećeg", govori nam Morina kroz smijeh. S Ćirom se, kaže, čuli i nakon što je otišao iz Prištine.

- Nakon rata puno nas se raspršilo po svijetu. Ali smo uspjeli održati kontakte. Zadnji put sam se s Ćirom vidio prije šest godina u Zagrebu. Popili smo kavu i razgovarali smo o svemu. Bilo nam je baš lijepo - zaključio je Morina.

Izrazima sućuti brzo se pridružili i brojni građani Prištine, koji nisu zaboravili zlatnu generaciju svog kluba dok ih je Ćiro vodio.

"On je bio trener svih nas", "Predivan čovjek, uvijek je bio spreman za razgovor i s onima na terenu, ali i sa svima izvan terena", "Uvijek je bio skroman, hvala mu za sve", "Počivao u miru, legendo", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, dan prije 88. rođendana umro je Miroslav Ćiro Blažević. Trener svih trenera napustio nas je nakon dugotrajne borbe s karcinomom prostate.

