'U UAE dovodim puno Hrvata, a nadam se da će nas biti još više'

Večeras se u Livnu održava sportsko-glazbeni spektakl, a najviše pozornosti privukla je nogometna utakmica između 'vatrenih' i ekipe Livno i prijatelji. Utakmica počinje u 18 sati, a nakon toga slijedi i bogat glazbeni program.

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u Livnu je okupio brojne legende, a prije početka nogometnog spektakla s osmijehom na licu pozirao je s bivšim 'vatrenim' Mariom Mandžukićem te team menadžericom Ivom Olivari.

Ovo je peta godina kampa i u pet godina skupljeno više od 250.000 maraka odnosno 125.000 eura. Igraju domaća momčad Livno i prijatelji protiv 'vatrenih'. Cijela utakmica ima humanitarni prizvuk u organizaciji Zlatka Dalića. U revijalnoj utakmici nastupila je momčad 'Bili tići' udruga s Downovim sindromom protiv ženske ekipe 'Troglav'.

Tijekom tri dana kampa puno trenera je radilo s djecom, od Blaža Sliškovića,Igora Štimca, Zorana Vulića, Ante Miše, Krunoslava Rendulića, Anela Karabega...

- Ponosan sam na sve što smo napravili svih ovih godina i drago mi je da smo unatoč godišnjim odmorima i obiteljskim obvezama - kazao nam je Zlatko Dalić koji za nekoliko dana putuje u Ujedinjene Arapske Emirate gdje će uskoro postati izbornik njihove reprezentacije.

Humanitarna nogometna utakmica Srce Livna 2026. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na pitanje tko sve putuje s njim kratko je odgovorio:

- Spominje se puno imena, no konačan popis ja objaviti kada sve bude gotovo. Mogu samo reći da će biti dosta Hrvata, ali nadam se da će ih biti još više nakon svega - osvrnuo se najuspješniji hrvatski izbornik i s nekoliko riječi o upravo završenom mandatu.

- Život ide dalje, sve što sam napravio, napravio sam u pravo vrijeme, odradio sam svoju dionicu i sada je vrijeme i reprezentacija i ja krenemo svojim pute - kazao je Dalić, a na pitanje je li mu sada malo lakše nakon svih pritisaka i svega jasno je odgovorio:

- Je, sada mi je dosta lakše.

Prijenos humanitarne utakmice iz Livna možete gledati OVDJE.