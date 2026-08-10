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FOTO: OTVORILA JE DUŠU

Bujna sportska novinarka zbog bizarne navike ostavila dečka. 'Nosio je to i tijekom seksa...'

Poznata američka sportska novinarka i TV voditeljica Joy Taylor, koja se nedavno našla u središtu velikog skandala, ponovno je privukla pažnju javnosti, ali ovaj put zbog urnebesne anegdote iz svog ljubavnog života
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Bujna sportska novinarka zbog bizarne navike ostavila dečka. 'Nosio je to i tijekom seksa...'
Sportska novinarka Joy Taylor (38) je ispričala kako je tijekom pandemije upoznala muškarca preko aplikacije za upoznavanje Raya, namijenjene poznatima i utjecajnima. | Foto: Instagram
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Sportska novinarka Joy Taylor (38) je ispričala kako je tijekom pandemije upoznala muškarca preko aplikacije za upoznavanje Raya, namijenjene poznatima i utjecajnima. | Foto: Instagram
Komentari 20

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