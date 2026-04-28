Dalić i HSV mogu odahnuti! Vušković se vratio treninzima

Dobre vijesti stižu iz Hamburga uoči završnice sezone - Luka Vušković vratio se treninzima! Hrvatski stoper izbivao je s terena od 8. travnja zbog kontuzije koljena s podljevom, a sada je ponovno započeo s radom, doduše po individualnom programu.

Vušković trenutačno trenira odvojeno od ostatka momčadi, pod nadzorom rehabilitacijskog trenera Sebastiana Capela, piše Bild. Tijekom treninga nosi kineziološku traku na koljenu i postupno povećava opterećenje, što u klubu smatraju važnim korakom u njegovu oporavku. Iako još nije spreman za puni natjecateljski ritam, optimizam raste jer su bolovi popustili i igrač pokazuje veliku želju za povratkom na teren.

Trener Merlin Polzin pritom zauzima oprezan pristup.

- Nadamo se da postupno možemo ubrzati proces njegova oporavka. Želimo ga vratiti na travnjak na ispravan način. Sutra će isto odraditi trening s Capelom, a onda ćemo vidjeti u kojem smjeru njegov oporavak ide. Daje mi vjeru i nadu činjenica da se bol od ozljede smanjila i da je bio u mogućnosti poduzeti iduće korake u oporavku. No, još ne znam hoće li biti spreman za subotu - rekao je.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

U razdoblju njegove odsutnosti momčad je upala u ozbiljnu rezultatsku krizu i zaredala tri uzastopna poraza: 4-0 protiv Stuttgarta, 3-1 protiv Werdera i 2-1 protiv Hoffenheima. Klub se trenutačno nalazi na 15. mjestu ljestvice i vodi grčevitu borbu za ostanak. Svaki bod u završnici može biti presudan, a upravo bi se Vušković mogao pokazati kao jedan od ključnih igrača u toj borbi ako se uskoro vrati na teren. U Hamburgu vjeruju da njegov povratak u natjecateljski kadar neće dugo čekati, čak i ako propusti sljedeću utakmicu.

Uz Vuškovića, momčad su dodatno ojačali i povratnici Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen i Jean-Luc Dompé, koji su se već priključili punom treningu.