Fifa se divi Vuškoviću: 'Hrvatska obrambena zvijezda u usponu'

Iako je Luka Vušković trenutačno ozlijeđen i propustio je četiri utakmice zaredom u dresu HSV-a (posljednji put je igrao protiv Borussije Dortmund 21. ožujka), nogometna javnost i dalje se divi 19-godišnjaku. Uoči početka Svjetskog prvenstva Fifa je objavila tekst u kojemu hvale hrvatskog reprezentacije, a u naslovu stoji "Luka Vušković: Hrvatska obrambena zvijezda u usponu".

"Vušković je svoju karijeru započeo u Hajduku Split prije nego što je stekao vrijedno međunarodno iskustvo na posudbama u poljskom Radomiaku Radomu i belgijskom Westerlu. U potonjem je postigao sedam golova u 28 ligaških utakmica tijekom sezone 2024.-25. - impresivan povratak za braniča" - piše Fifa u tekstu.

Hrvat se trenutačno nalazi na posudbi u Hamburgu kao igrač Tottenhama koji ga je doveo 2023. za 11 milijuna eura. Ove sezone u dresu HSV-a Vušković je nastupio 27 puta, zabio pet golova i jednom je asistirao. Odlazak na posudbu u HSV pao je na nagovor brata Marija koji također igra tamo, ali se trenutačno nalazi pod suspenzijom.

"Smiren s loptom, dominantan u duelima 1 na 1, snažan u zraku i taktički inteligentan, postao je srce hamburške postave. Za igrača njegovih godina, njegova dosljednost i smirenost su izvanredni." - opisuju Vuškovićev stil igre.

Ističu kako se 19-godišnjak statistički ubraja među najistaknutije obrambene igrače Bundeslige, a s pet zabijenih golova ubraja se među najefikasnije strijelce liga petice. Redovno dobiva nagrade za igrača mjeseca u Njemačkoj.

- Posjeduje nevjerojatan talent, no još me više impresionira njegova radna etika. Često se dogodi da dođem rano ujutro u klub, a on je već u teretani - rekao je trener HSV-a Merlin Polzin.

Sada nastupa za seniorsku reprezentaciju, a prije nego što ga je Zlatko Dalić pozvao u reprezentaciju, bio je u U-21 vrsti pod vodstvom Ivice Olića.

- Njegov razvoj je fascinantan. Luka igra tako dobro u Hamburgu da je već među najboljim obrambenim igračima u Bundesligi. Odmah se etablirao kao vođa u obrani, a njegov stil igre je nevjerojatan. Ono što radi proturječi njegovim godinama - rekao je Olić.