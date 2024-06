Dalić ima povijest kritika prema Petkoviću: Od 'Nije ni na 20 posto' do 'Tu si da zabiješ gol'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (57) kritizirao je Brunu Petkovića (29) dan nakon bolnog poraza od Španjolske. Dalić se osvrnuo na situaciju u 80. minuti kada je napadač zagrebačkog Dinama izborio i preuzeo odgovornost izvođenja kaznenog udarca pri rezultatu 3-0 za “furiju”.

Golman Španjolske Unai Simon (27) pročitao je njegov udarac i obranio ga, a prvi do lopte je došao Ivan Perišić (35), koji je povratno dodao modroj devetki koja je pospremila loptu u mrežu. No sudac je poništio gol jer je Perišić požurio s utrčavanjem u šesnaesterac.

- Zna se da penale pucaju Kramarić (32) i Modrić (38), a oni nisu bili u igri. Pravilo je da igrač na kojem je napravljen penal to ne radi, on nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati penal, to ćemo mi riješiti. Nema mjesta egu. Protiv istog golmana je promašio penal u Ligi nacija, nema potrebe za tim. Perišić ili Majer (26) su trebali pucati - rekao je Dalić.

Nije to bila jedina situaciju koju je izbornik zamjerio Petkoviću jer smatra kako je prije kaznenog udarca Petković trebao napraviti više da ostane na nogama i zabije.

- Kad sam pogledao snimku, morao je zabiti gol. Da, igrač ga je malo izbacio iz koraka, pa je Bruno pao. Ali bio je prazan gol, trebao je sve napraviti da zabije gol. To je moj dojam. Golman se bacio, sve je bilo prazno, prazan gol, i da je napravio još taj dodatan napor, mogao je zabiti gol.

Kritike nakon gola Brazilu

Dalić je već ranije javno kritizirao Petkovića, primjerice na Svjetskom prvenstvu u Katru u utakmici protiv Brazila. Tada je ishod bio puno bolji za “vatrene” i upravo je Petković zabio gol u produžetku.

- Nije dobro ušao u utakmicu. Trudio se, ali nije bio na razini na kojoj zna biti, izgubio je puno duela i puno lopti. Htio sam da sačuva loptu, nije uspio i bio sam ljutit na njega. Nisi ti playmaker, ti si napadač i tu si da zabijaš golove. Ali zabio je gol i sve što je bilo prije pada u vodu. To je tako s napadačima.

Slična se situacija dogodila kada je Bruno Petković postigao dva i namjestio jedan gol u pobjedi Hrvatske nad Latvijom (5-0).

- Nama treba napadač koji zabija. Tražio sam prije utakmice od njega da ne dolazi na centar, da čeka loptu. Kad dobije loptu, ima svježinu, može više toga napraviti. Trošenje na centru je beskorisno, bilo je dosta centaršuteva, mora više biti na toj lopti - rekao je tada Dalić.

U Ligi nacija 2020. Hrvatska je igrala u grupi s Portugalom, Francuskom i Švedskom. Drugo izdanje ovog natjecanja naša reprezentacija je završila na trećem mjestu sa samo jednom pobjedom. Bruno je zabio jedini gol Hrvatske u porazu od Portugala 4-1, ali je potom utakmicu s Francuskom odgledao s klupe jer je izbornik smatrao da je na “20 posto".

- To je bila moja odluka. Nije spreman, nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju, moraš biti na maksimalnom nivou, moraš biti spreman i motiviran, pogotovo jer mu je krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju s 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati - zaključio je Dalić.