Dalić je i ranije kritizirao igrače, a nikad ne udara po najboljima!

Zlatko Dalić nakon poraza od Portugala 2-1 obrušio se na Marina Pongračića. Koji u Lisabonu nije odigrao spektakularno, ali nije ni isključivi krivac.

Pokretanje videa... 00:51 Dalićev motivacijski govor | Video: Ante Buškulić/24sata

- Imao je nekoliko loših reakcija, bilo je to sporo i s puno povlačenja. Tri dana govorimo o tome da napadači ne smiju primiti loptu bez pritiska, to nije bilo kako sam očekivao - rekao je Dalić.

Marin Pongračić prije Eura figurirao je kao jedna od ključnih obrambenih opcija "vatrenih", ali ni u Njemačkoj nije oduševio. Tijekom ljeta otišao je u Fiorentinu, a Dalić od njega ima velika očekivanja.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

Hrvatski izbornik znao je oplesti po reprezentativcima, njegove "otrovne strelice" najčešće su išle prema Kramariću i Petkoviću, ali nisu zaobišle ni Sosu, Juranovića, Brozovića...

- Kramarić je morao odigrati za Perišića, da damo gol i zaključimo utakmicu. Njegov potez nije bio rezonski, pucati lijevom nogom s 25 metara - izjavio je Dalić nakon remija 1-1 Hrvatske i Walesa u Splitu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

A izbornik je svom napadaču zamjerio i na medijskim istupima, Kramarić je jedanput izjavio kako nije desno krilo. O tome se pisalo i u Katru nakon što su "vatreni" SP otvorili remijem (0-0) protiv Maroka. A onda je Kramarić kao krilo zabio dva gola Kanadi (4-1).

'Bruno ne može ovdje doći s 20%'

- Je li sad rekao da mu ne valja pozicija? Mi smo to riješili prije dvije godine. On se primirio, šuti, radi i to mu se vraća - kazao je Dalić.

Česta meta Dalićevih istupa bio je i Petković.

- Zašto Bruno nije igrao? Nije na nivou koji očekujem od njega. Kada dođeš u reprezentaciju, moraš biti na maksimalnom nivou, spreman i motiviran. Ne možeš doći s 20 posto kapaciteta i očekivati minute - rekao je jednom prilikom Dalić, koji je Petkoviću znao zamjeriti na "beskorisnom trošenju na centru", kao i na promašenom penalu protiv Španjolske.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

- On nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati, to ćemo riješiti. Nema mjesta egu - komentirao je Dalić.

Neki se mogu osjećati zaštićeno

A kritike Pongračiću podsjećaju nas na one Brozoviću na startu SP-a u Katru.

- Na Brozoviću se vidjelo da ima premalo utakmica. Ne pamtim kad se našao u toliko teških situacija kao protiv Maroka. I naši su bekovi (Juranović i Sosa) zakazali, istrčali jako malo, nikad manje - rekao je Dalić.

Dio javnosti Daliću zamjera otvoreno prozivanje samo određenih igrača, a neke štiti i ne spominje kad podbace. Legitmno je pitanje je li potrebno takvo prozivanje samo dijela igrača, dok se drugi mogu osjećati zašitećeno. Ali Dalić nije zlopamtilo. I svi su nakon njegovih "packi" opet dobili priliku. 