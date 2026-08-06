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LOVA DO KROVA

Dalić je na vrhu, a evo koliko zarađuju Kovač, Jurić, Terzić...

Piše Ivan Tomašković,
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Dalić je na vrhu, a evo koliko zarađuju Kovač, Jurić, Terzić...
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Najplaćeniji HNL treneri primaju mizeriju prema Dalićevom novom ugovoru s Nogometnim savezom Ujedinjenjih Arapskih Emirata

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Zlatko Dalić (59) definitivno je prelomio i pristao na ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata da vodi tamošnju reprezentaciju, ekskluzivno su objavila 24sata. Donedavni izbornik "vatrenih" tako se vraća na Bliski istok nakon devet i pol godina, posljednji mu je angažman prije Hrvatske bio upravo u toj zemlji, u najvećem tamošnjem klubu Al Ainu.

Iako je imao ponude i Saudijske Arabije i Južne Koreje, a za njega se raspitivala i Kolumbija, Dalić je otišao na poznati teren. Dalić bi kao izbornik UAE-a trebao zarađivati pet milijuna eura godišnje. To je više nego trostruko više od plaće koju je imao prema zadnjem ugovoru s HNS-om od milijun i pol eura godišnje.

Tako postoje najplaćeniji hrvatski trener ikad. Iza sebe po trenerskim primanjima Dalić ostavlja trenera Borussije Dortmund Niku Kovača. On zarađuje oko 330.000 eura bruto mjesečno, što je nešto manje od 4 milijuna eura bruto. 

FIFA Club World Cup - Group F - Mamelodi Sundowns v Borussia Dortmund
Foto: KATIE STRATMAN

U tom rangu su primanja i hrvatskog trenera Edina Terzića, trenera Athletic Bilbaa. Kad je bio u Borussiji Dortmund zarađivao je od 3,5 do 4 milijuna eura godišnje. 

Bundesliga - FC Augsburg v Borussia Dortmund
Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

Vrlo dobar ugovor u talijanskoj Seriji A ima Ivan Jurić. U Monzi su za povratničku prvoligašku sezonu odlučili angažirati Ivana Jurića, i uz to ga jako dobro platiti. Transfermarkt je objavio visine godišnjih ugovora svih trenera Serie A, Ivan Jurić je na respektabilnom sedmom mjestu. Na diobi sedmog mjesta naplaćenijih trenera serie A su Ivan Jurić i Domenico Tedesco (Bologna) s po 3,7 milijuna eura.

Serie A - Atalanta v Lecce
Foto: Alberto Lingria

Slaven Bilić naslijedio je posao Zlatka Dalića, ali špekulira se da Bilić ima manju plaću do dosadašnjeg izbornika Dalića.  Daliću je bitno podignuta plaća nakon sjajnih uspjeha te je po posljednjem ugovoru imao 180.000 eura bruto mjesečno, što je 2.160.000 godišnje bruto. Bilić navodno ima znatno manju plaću, dvostruko manju - milijun eura bruto. 

Foto: HNS

Kad smo kod hrvatskih trenera bez posla je nakon angažmana u Tottenhamu Igor Tudor. Kad je bio trener Juventusa, imao je ugovor od 3,5 milijuna eura godišnje s bonusom od milijun eura.  Bez posla je i Nenad Bjelica koji je u Dinamu imao 100.000 eura bruto mjesečno, odnosno 1,2 milijuna godišnje. 

ARHIVA 16.4.1978. Rođen Igor Tudor
ARHIVA 16.4.1978. Rođen Igor Tudor | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad smo HNL, najveću plaću u ligi ima trener Hajduka Gonzalo Garcia koji mjesečno zarađuje 40.000 eura neto (480.000 godišnje), dok trener aktualnog prvaka Dinama Mario Kovačević zarađuje 25.000 eura mjesečno, odnosno 300.000 eura godišnje. 

Uglavnom, i najplaćeniji HNL treneri primaju mizeriju prema Dalićevom novom ugovoru s Nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata. 


 

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