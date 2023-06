Dalić je ubacio 'lovca' Brunu kad smo lovili Brazil, pokupio pijune Nizozemcima. Šah-mat za zlato!

Kad je Henrih Mhitarjan stigao u Borussiju Dortmund, imao je veliki problem. U svlačionici nije mogao pronaći nikoga s kime bi igrao šah!

- Ne znam objasniti zašto osjećam sličnosti između nogometa i šaha, ali one postoje. U obje igre ključna je sredina. U šahu pokušavaš kontrolirati sredinu ploče, a i u nogometu je vrlo važno dominirati u sredini travnjaka - rekao je Mhitarjan.

I postao jedan od najboljih veznjaka svijeta. Bruno Petković (28) sjajno igra šah i, nasreću, nema Mhitarjanov problem. U reprezentaciji igra s Bornom Sosom (25).

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Bruno je majstor, igra odlično - rekao je Alojzije Janković, hrvatski šahovski velemajstor, koji je o šahu objavio i nekoliko knjiga na engleskom jeziku.

Bruno poput šahovskog velemajstor

Bruno je protiv Brazila i Nizozemske odigrao partiju iz snova. Kao šahovski velemajstor. No vratimo se još malo u povijest. Kad je Felix Magath 1978. dobio žuticu i bio u bolnici, gledajući meč za svjetskog prvaka između Anatolija Karpova i Viktora Korčnoja, kupio je knjigu o šahu. Naučio je i sve prenio na nogomet. Igrači Intera pod Heleniom Herrerom morali su naučiti igrati šah, a veliku pozornost šahu davao je i Sir Alex Ferguson.

- Kad bih ponovno započinjao trenersku karijeru, svakog bih svog igrača natjerao da nauči šah. Jer svladavajući tu igru, poboljšali bi si moć koncentracije - rekao je Ferguson.

Protiv Španjolske nas očekuje šahovska partija. A tu je Zlatko Dalić majstor. Protiv Brazila, kad smo gubili i lovili rezultat, napravio je potez lovca i ubacio Petkovića. Ovaj je zabio i spasio nas. Protiv Nizozemske je opet bilo stani-pani, ali Dalić opet vuče “kasparovski” potez. Vadi Šutala, pomiče “lovca” Petkovića naprijed te su Nizozemci morali srušiti kralja i priznati poraz.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Pripremit ćemo se na najbolji način. Analizirali smo suparnika, napravit ćemo to ponovno večeras i bit ćemo spremni. Nadamo se da ćemo riješiti utakmicu u 90 minuta, no naviknuti smo na produžetke, u njima se osjećamo moćno. Što se penala tiče, vježbali smo ih i ako dođe do njih bit ćemo spremni. Potrošili smo se u utakmici s Nizozemskom, no puno smo puta dokazali da se možemo vratiti. Ako dođe do produžetaka, bit ćemo spremni - rekao je Ivan Perišić.

U Rotterdamu je više od 25.000 hrvatskih navijača. Dalić je pripremio momčad, vjerojatno istu kao protiv Nizozemske.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Čuo sam da su naši navijači pokupovali ulaznice, očekujemo dvije trećine stadiona i podršku. Oni nas guraju - rekao je Perišić.

Daliću, pred nama je 90 minuta do zlata. Kapetan Luka Modrić povest će momčad prema zlatu. Dečki, mi smo ti koji vučemo najbolje poteze. Došli smo pred kraj partije. Vrijeme je za šah-mat! 