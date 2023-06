Olmo će ipak biti spreman za Hrvatsku: Veseli me što finale igramo baš protiv njih...

Nogometna reprezentacija Španjolske odradila je u subotu navečer posljednji trening uoči nedjeljnog dvoboja s Hrvatskom u finalu Lige nacija, a novost je povratak Danija Olma u momčad.

Olmo, 25-godišnji ofenzivni veznjak Leipziga, oporavljao se od ozljede pa u četvrtak nije sudjelovao u polufinalnoj pobjedi od 2-1 nad Italijom.

- Osjećam se bolje. Doista je šteta što nisam mogao pomoći ekipi na terenu, ali zadovoljan sam zbog pobjede - izjavio je Olmo za španjolsku javnu televiziju TVE prije subotnjeg treninga u Rotterdamu.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

Trening Španjolske počeo je u 19 sati, a za medije je bilo otvoreno početnih 15 minuta tijekom kojih su se igrači zagrijavali i dodavali loptom. Olmo je taj dio treninga odradio bez poteškoća.

Normalno su trenirali i svi ostali igrači pod vodstvom trenera Luisa de la Fuentea.

- Prisutan je veliki motiv jer bi to bio prvi naslov Lige nacija za Španjolsku. To jest novo natjecanje ali jednako motivira, a posebno me veseli što će to biti finale s Hrvatskom - rekao je Olmo, nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama.

- Hrvatska je jako kompetitivna. Znamo kako kvalitetne igrače ima, poput Luke (Modrića), (Matea) Kovačića...To je svestrana momčad koja nije slučajno u finalu. Za publiku će to biti jako gledljiva utakmica - dodao je.

I Hrvatska, koja je u polufinalu svladala domaćina Nizozemsku s 4-2 nakon produžetka, ima na raspolaganju sve igrače.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Španjolska će vjerojatno istrčati u istom sastavu kao protiv Italije, procjena je španjolskih novinara.

- Puni smo samopouzdanja, vjerujemo u sebe, ne sumnjamo u svoje kvalitete ali da bi smo pobijedili morat ćemo izgledati kao ekipa. -napomenuo je Olmo iza kojega je 30 nastupa i 6 golova u crvenom dresu Španjolske.

- To smo uostalom pokazali ne samo sada, nego zadnjih nekoliko godina, uključujući Europsko i Svjetsko prvenstvo. Svi idemo u istom pravcu i to je ključno - rekao je.