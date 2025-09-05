Obavijesti

RAZOČARAN UNATOČ POBJEDI

Dalić: Kao da smo igrali protiv top 5 momčadi svijeta! Nakon dugo vremena nismo imali volju

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0-1 Dalić strepio do kraja, ali "vatreni" ipak uzeli tri boda: "Nadam se da nećemo ponoviti ovakvu utakmicu jer ovo nije bilo dobro"

Zlatko Dalić nije slavio gol Andreja Kramarića na Farskim Otocima za pobjedu Hrvatske 1-0 u kvalifikacijama za SP, strepio je do samog kraja hoće li njegovi izabranici sačuvati ta tri boda. Srećom, uspjeli su, ali puno toga nije štimalo.

- Pamtit ćemo samo tri boda i drugo ništa. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ovoliko tešku baš i ne. Ispalo je kao da igramo protiv nekoga od prvih pet na svijetu. Nismo bili dobri, puno loših stvari i pogrešaka, utakmica za zaborav. Povratne trke nije bilo, nismo mogli otići na 2-0, protivnik je imao neke situacije, ali jedino je bitno da smo dobili - rekao je Dalić za Novu TV.

Pa gdje je bio problem?

- Puno je toga bilo što je utjecalo, počevši od terena, vremena i svega što je bilo. I puno problema kod nas u sastavu, puno promjena i izostanaka, sve je utjecalo. Nadam se da nećemo ponoviti ovakvu utakmicu jer ovo nije bilo dobro. Moramo to analizirati. Prvi put nakon dugo, dugo vremena voljni moment nije bio na visokoj razini, protivnik je imao više trke i agresije. Ali moramo se okrenuti Crnoj Gori i ovo zaboraviti.

Ivan Perišić i Luka Modrić počeli su na klupi, izbornik ih je poštedio.

- To su te utakmice, kad dati šansu Fruku, Smolčiću, Baturini ako ne sada, kad bismo trebali dominirati? Htjeli smo napraviti miks i malo sačuvati neke igrače.

Debitirali su Toni Fruk i Ivan Smolčić.

- Fruk je bio jako dobar, aktivan i motoričan, nekoliko se puta vratio u fazu obrane i mogu biti zadovoljan što je pružio u fazi obrane. Smolčić? Imamo puno problema s desnim bekom, ostali smo bez Stanišića i Juranovića. Iako mu to nije prirodna pozicija, nadam se da će nastaviti igrati dobro i bit će u konkurenciji.

Slijedi domaći dvoboj protiv Crne Gore Roberta Prosinečkog pa gostovanje kod Čeha u listopadu gdje bi "vatreni" sve mogli riješiti po pitanju plasmana.

- U ove dvije utakmice moramo osvojiti šest bodova jer smo apsolutni favoriti, pogotovo na domaćem terenu. Malo ćemo se posložiti, napravit ćemo trening u Zagrebu, moramo biti puno bolji nego danas. Ladić je otišao u Crnu Goru na tu utakmicu, nemamo što kalkulirati, moramo po pobjedu na punom Maksimiru i popraviti ovaj danas ipak malo gorak okus - zaključio je izbornik.

