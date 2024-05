Dalić lakše diše: Luka, Joško i Josip lete prije priprema za Euro

Luka, ostani! Riječi su to koje su se orile madridskim ulicama na proslavi 36. naslova prvaka Real Madrida u španjolskoj ligi, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (38) nije mogao doći do riječi od povika navijača koji ne žele da napusti momčad "kraljevskoga kluba". A te je riječi Luka već slušao kad su se "senatori" opraštali od "vatrenih", ali on je i dalje tu. I tu će ostati, barem do kraja Europskog prvenstva u Njemačkoj, koje bi moglo biti kraj njegove reprezentativne karijere. Ali, tko zna, možda i kruna svega što je napravio u hrvatskom dresu.

Iako ove sezone nije bio u udarnom sastavu Madriđana, pokazao je Luka koliko znači momčadi Carla Ancelottija, bez pogovora ulazio s klupe i pokazivao mlađim kolegama kako se to radi. U svim je natjecanjima ove sezone Luka odigrao 43 utakmice za Real Madrid, u kojima je zabio dva gola uz osam asistencija, a na terenu je proveo 2140 minuta, odnosno u prosjeku oko 50 minuta po utakmici. Onako kako se i očekuje u njegovim godinama, ali tih 50 minuta Modrić jednostavno "leti" i igra na vrhunskoj razini, onakvoj na kakvu nas je navikao. Pitanje je hoće li karijeru nastaviti u Realu ili negdje drugdje, a dok se u vezi s tim stvari "važu", Modrić nikad nije "vagao" kad je bila riječ o igranju za reprezentaciju sve dok bude od pomoći. A to bi, barem kako trenutno izgleda na terenu, moglo biti još neko vrijeme bez obzira na godine.

Kairo: Hrvatski nogometni reprezentativci obišli su piramide | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ali za budućnost ne moramo brinuti. Nevjerojatni Joško Gvardiol (21) će uz, vjerojatno Martina Baturinu (20), biti najmlađi na popisu putnika Zlatka Dalića za Njemačku, ali na terenu izgleda kao da na vrhunskoj razini igra već godinama, a ne da ga tek čekaju najbolje nogometne godine. Već je najskuplji obrambeni igrač na svijetu, a najbolji trener na svijetu, Pep Guardiola, rekao je da su "doveli najbolje krilo na planetu" te pohvalio Joška kako je jedini došao na rekuperacijski trening nakon utakmice protiv Wolverhamptona, a pokazao je da se očito vrhunski oporavio kad je ispred nosa Erlinga Haalanda utrpao dva gola na utakmici protiv Fulhama (4-0) u gostima te je imao priliku zabiti i treći gol, s bijele točke, ali je to prepustio standardnom pucaču Julianu Alvarezu, koji je zabio.

Mlad, a zreo. I to ne samo na terenu. Ali to je već priča za drugu rubriku. Izbornik Dalić dobio je i centarfora, našalili su se navijači nakon čudesne Joškove partije, a mladost i iskustvo, Joško i Luka, povest će "vatrene" na Europskom prvenstvu, nadamo se, prema novom velikom uspjehu.

U sličnoj je formi i Josip Stanišić koji je zabio i asistirao u golijadi kod Bochuma (5-0), jubilarnoj 50. utakmici Bayer Leverkusena bez poraza u svim natjecanjima ove sezone! Stanišić je u zadnjih šest utakmica svaki put zabio ili asistirao (tri gola, tri asistencije) i pokazao se kao vrlo važan čovjek u stroju Xabija Alonsa koji jednostavno ne zna izgubiti. Samo da takav mentalitet Josip prenese i u reprezentaciju. Španjolci, Albanci i Talijani neće znati od koga im prijeti opasnost po gol...