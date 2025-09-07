Obavijesti

Dalić lovi Ćirin rekord star čak 30 godina, ali igra je loša...

Piše Hrvoje Tironi, Mato Galić,
Osijek: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Samo je Miroslav Blažević kvalifikacije za neko veliko natjecanje otvorio s četiri pobjede, a to će sutra protiv Crne Gore pokušati i Zlatko Dalić

Pamte se bodovi i drugo ništa. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ne ovoliko. Ispalo je kao da igramo protiv neke od pet najboljih reprezentacija na svijetu. Puno loših stvari i grešaka, utakmica za zaborav, vrtio je glavom u nevjerici izbornik Zlatko Dalić u petak nakon teško izborene 1-0 pobjede kod Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
UFC debi i revanš iz snova: Ante Delija natamburao je Tyburu!
Ante Delija dočekao je svoju priliku za revanš i bolan poraz protiv Marcina Tybure prije 10 godina. Poljaka je nokautirao serijom udaraca rukama nakon nešto više od dvije minute borbe na UFC Fight Nightu u Parizu

