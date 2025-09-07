Samo je Miroslav Blažević kvalifikacije za neko veliko natjecanje otvorio s četiri pobjede, a to će sutra protiv Crne Gore pokušati i Zlatko Dalić
Dalić lovi Ćirin rekord star čak 30 godina, ali igra je loša...
Pamte se bodovi i drugo ništa. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ne ovoliko. Ispalo je kao da igramo protiv neke od pet najboljih reprezentacija na svijetu. Puno loših stvari i grešaka, utakmica za zaborav, vrtio je glavom u nevjerici izbornik Zlatko Dalić u petak nakon teško izborene 1-0 pobjede kod Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
