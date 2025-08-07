Dalić: Luka Modrić je jedan od njih tisuću, škola mora biti prva

Htio sam uspjeti, ali i ne razočarati moje roditelje, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, koji se u srijedu obratio okupljenim vjernicima u bazilici čudotvorne Gospe Sinjske na misi. Izbornik "vatrenih" iznio je svoje svjedočanstvo o vjeri, obitelji, domovini i domu.

- Roditelji mi nisu imali puno, ali su mi dali sve. Već sa 16 godina otišao sam u Split, grad puno veći od mog Livna, grad prepun iskušenja i stvari zbog kojih je trebalo izdržati. Htio sam uspjeti, ali i ne razočarati njih. Djeco, brinite o svojim roditeljima, oni su vam dali sve. Telefonski poziv nije dovoljan kad im je najpotrebnije - rekao je Dalić.

Istaknuo je kako stalno nosi krunicu u džepu i da su ga u vjeri, uz roditelje, odgajali i franjevci iz župe u Livnu, a za roditelje je imao posebnu poruku...

- Škola mora biti na prvom mjestu, a sport dolazi nakon toga. Roditelji, nemojte djeci stavljati visoke zahtjeve i ambicije jer se dogodi kontraefekt. Luka Modrić je samo jedan uspješan igrač na njih tisuću koji nisu - naglasio je.

Smatra kako u Hrvatskoj vlada negativna atmosfera.

- Hrvatska je po svemu najljepša zemlja na svijetu. Puno je lijepih stvari u njoj, ali najgori smo sami za sebe. Svaki dan smo puni negativnosti i loših vijesti. Moramo poraditi na tome da nas bude više jer nas je sve manje. Kad netko napravi uspjeh, u novinama je to mala vijest, a negativa je uvijek veća - rekao je Dalić.