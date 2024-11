'Dalić me zvao i raspitivao se za Hrgovića. U Varaždinu će braniti Kalinić, a za snove je još rano'

Uoči gostovanja Hajduka u Varaždinu dosta se priča o rekordu od 12 uzastopnih utakmica bez poraza, koji drži Ivan Katalinić a koji bi aktualni trener Hajduka Gennaro Gattuso mogao sutra izjednačiti. No ako se pita Gattusa, o rekordu i o njemu ne bi se pričalo niti jedne sekunde, za njega je u prvom planu momčad i njena prezentacija, a glavne briga kako sastaviti stoperski par bez ozlijeđenog Prpića i kartoniranog Šarlije, kao i koga postaviti na gol, načetog Lučića ili Kalinića.

Uoči press konferencije trener Hajduka dao je podršku svim stradalima u Valenciji koje je zadesila katastrofalna poplava i tragedija.

- Moje misli su s njima, želim im da što prije izađu iz ove tragedije koja ih je zadesila.

Lučić ili Kalinić, tko će braniti i što je s Antunovićem kojeg niste vodili u Bjelovar?

- Lučić ima mali problem s ložom, nije trenirao i nećemo riskirati. Lovre je potpuno spreman, nisam ga vodio u Bjelovar zbog smrti njegovog prijatelja i trenera Gabrića, bio je jako pogođen ali sad je sve u redu. S Matom se ne događa ništa posebno, ja radim odabire svaki tjedan, kako sam Livaju po planu ostavio na klupi Trajkovski je započeo a Mate je ostao u Splitu.

Kakvog domaćina očekujete, Varaždin vam je i u Splitu stvarao probleme?

- Slažem se, Varaždin je vrhunska momčad, znaju igrati, dobro su uigrani, napravili su nam dosta problema, pogotovo u presingu, imaju dobre mlade igrače, dobra krila koja te lako dovedu u neprilike. Imaju i mana, mi ćemo nastojati to iskoristit, moramo igrati i ostvariti pozitivan rezultat.

Ivan Jurić je trebao biti trener Hajduka, sada je u Romi, je li to pretežak zadatak za njega?

- Moru reći da je on vrhunski trener što je dokazao u Torinu i Veroni. Ja se sjećam utakmica s njim, jedva sam u zadnjem kolu izvukao remi s Napolijem, i na koncu umjesto drugi ostao sam peti pa ga pamtim zbog toga po lošem.

U Varaždinu je jedan od najlošijih terena u ligi, hoće li to utjecati na vašu namjeru igre iz zadnje linije ili ćete mijenjati?

- Mi ne možemo mijenjati naš stil, ali možemo ga prilagoditi. Napravili smo analizu, dodatni oprez je nužan, pokoja duga lopta više.... Nama i njima je isti teren, mi moramo biti spremni, prilagodit ćemo se i odigrati jednu veliku utakmicu.

Stadion je rasprodan, očekuje se jako puno navijača Hajduka. Bez obzira što je to uobičajeno, nije baš 'normalno'?

- Osjećam veliki ponos, karte su rasprodane u par sati, u klubu stalno zvoni telefon, svi traže ulaznice, i to je za nas velika obaveza. Kad sve ide dobro onda je i puno navijača, ali neće uvijek sve ići dobro. Logično je da navijači sanjaju osvajanje prvenstva, ali mi ne smijemo sanjati nego raditi. Mi imamo samo cilj ići korak po korak u svaku sljedeću utakmicu i tek pet – šest utakmica prije kraja možemo početi sanjati, prije toga ne. Veliko mi je zadovoljstvo i obaveza kad igramo pred velikim brojem naših navijača.

Imate slatke brige, vraća se Durdov, tu je Bamba, Sigur je svojim nastupima zaslužio priliku... Jeste li odlučili s kim ćete startati sutra?



- Kao trener imam zadovoljstvo da imam što više igrača. To me čini sretnim. Bamba je bio mjesec i pol van stroja, odigrao je dobro, pa je izostajao, sad se vraća. Isto kao i Trajkovski. Nisu ušli dobro u utakmicu, ali su dali svoj doprinos. Nitko mema čarobni štapić da igrač koji je bio van konkurencije odmah uključi. Bruno je bio ozlijeđen, dobio je neugodan udarac u kvadriceps, Sigur je polivalentan i zadovoljstvo je imati takvog igrača koji može pokriti na dobroj razini par pozicija. I on je imao par puta obaveze s reprezentacijom, putovao je, nije odradio pripreme i nismo ga još vidjeli u punini, ali drago mi je da se približava vrijeme kad će sva trojica biti spremni i to me kao trenera veseli. Sva trojica su različite karakteristike, Bamba voli igrati jedan na jedan a druga dvojica vole i dodati i surađivati. Sigur je dinamičan, zna igrati i može igrati bilo koju poziciju. Dinamičan je i u glavi i u nogama...

Zadnjih nekoliko titula Hajduka je osvajao naslove prvaka u utakmicama s Varaždinom. Sada je daleko kraj, ali ovo je vrlo važna utakmica i tri vrlo važan boda?

- Za mene su svi bodovi jednako važni. Očekuje nas teška utakmica, sve što čini jednu utakmicu su teren, suparnici i navijači. Vidjet - - ćemo kako će biti, nema suparnika u ovoj ligi kojeg možeš dobro išamarati. To su rijetkosti, kad netko izaći u lošem izdanju.... Varaždin se voli nadigravati, ali s jednim klikom mogu postati jako vertikalni, imaju dobra krila i na tome je veliki naglasak. Tri boda bi bila jako dobra za nas ali nećemo sad o tome. Znam da se u Varaždinu osvajala prvenstva, vidio sam snimke, znam i za statistiku koja je na našoj strani, ali mi idemo odigrati pravu utakmicu, i ako tako uđemo ćemo i pobijediti.

Pobjede daju samopouzdanje a samopouzdanje nove pobjede. Taj kotač se vrti i dalje, što mislite hoće li više ova utakmica ovisiti o vašoj igri ili o igri Varaždina?

- To je teško pitanje. Suparniku posvećujem 20% vremena ostalo vrijeme posvećujem nama. Ne analiziramo samo njih, naši igrači imaju video Varaždina već tri dana, ali tek smo jutros sjeli i objasnili im što i kako Varaždin radi. Na početku karijere više sam se posvećivao suparniku, ali sada više ne toliko, važnije mi je da mi radimo ono što želimo. Pripremili se za Varaždin jesmo, ali mi se posvećujemo samo sebi.

Ne želite pričati o naslovi prvaka, jeste li sretni zbog toga što je Hrgović dobio poziv reprezentacije, uglavnom zahvaljujući vama i poziciji koju ste mu pronašli?

- Uvjerio sam se brzo kakav je ovo grad, malo pozitivne energije treba da se sve zapali. Tisuće navijača putuju na utakmicu, stišću se u automobilima da bi došli do Varaždina, ljudi su željni uspjeha i trofeja i mi moramo biti spremni i za pozitivno i za negativno. Želim vidjeti ovakav entuzijazam i povjerenje među navijačima i kad nam ne ide dobro. Mi ćemo lakše prebroditi krizu uz podršku i pozitivu. Nećemo mi pobjeđivati samo zato što se zovemo Hajduk, nego zato što teško i dobro radimo. Što se tiče Šimuna Hrgovića, zvao me i izbornik Zlatko Dalić, koji je znao kakav je to igrač, ali ga je interesiralo kakav je Šimun kao osoba. Rekao sam mu da je jako kvalitetan i kao igrač, i kao osoba, dosta me podsjeća na igrače Juventusa Pessotta i Birindellija,. To su o osobe koje mogu jednako igrati i u parku na travi, i na asfaltu pored škole, i u Serie A, i u Ligi prvaka... On je mlad a igra kao veteran. Šimun nee odigrati za 10, ali nikad neće odigrati ni ispod prosjeka. To je Šimun Hrgović. To su karakteristike s kojima se rodiš, i on se tako rodio i tako nastavlja dalje – zaključio je Gattuso.