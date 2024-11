Senijad Ibričić: Treba iskoristiti priliku i dovesti Džeku na zimu!

Hajdukova legenda Senijad Ibričić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i iznio niz zanimljivih razmišljanja i stajališta što se tiče aktualnosti, ali i njegovog vremena provedenog u Splitu.

Što ti prvo padne napamet kad pomisliš na Hajduk:

- Ha, ljubav... To što dolje možete doživjeti, ne možete nigdje. Djeca od malih nogu, stari ljudi... meni je bilo fascinantno da me na ulici zaustavljaju bake i djedovi da pričaju o Hajduku. Na kraju sam vidio da nije laž kad kažu 'prvo Hajduk pa sve ostalo'. Ta ljubav prema klubu i kad su dobri rezultati prema igračima, to se ne može platiti.

Špaco (Poklepović, op.a) je bio trener kad se igrala Europska liga...

- To je bilo jako lijepo vrijeme za nas igrače, osjećali smo se kao prvaci Europe. Tada Hajduk nije igrao Europu 15-16 godina i mi smo uspjeli biti ta generacija. Nakon toliko vremena se dogodi nešto dobro, tada nisi mogao proći Splitom ni otići na ručak, piće... Ljudi su bili nevjerojatni, a prelijep je osjećaj ostaviti nešto iza sebe.

Jesi ponosan na to kako te vole u Splitu?

- Pa naravno, zbog toga igramo nogomet, da bi ljudi dolazili zbog nas i odlazili sretni. Što sam u Splitu proživio s igračke strane, ljudi su mi vratili još pet puta više! Ne igram već dvije godine, ali prelijepo je kad te ljudi vraćaju na to i to znači da si nešto ostavio iza sebe...

- Žalim što nisam završio karijeru na Poljudu. Nije mi ispunjena ta želja, ali to su one stvari na koje bih mogao malo drugačije utjecati. Sve drugo što se tiče karijere, od reprezentacije, Svjetskog prvenstva, Hajdučkog srca... mislim da čovjek treba biti sretan i zahvaljivati se Bogu na svemu tome.

- I prije sam rekao i sad tvrdim, nakon odlaska iz Hajduka imao sam nekoliko poziva Zdravka (Mamića op.a) da se vratim u Dinamo, ali i tad sam rekao, a i danas tvrdim - ono što sam napravio u Splitu ne bih uništio i pokvario za bilo kakav novac. Nikad nisam razmišljao da bih otišao u neki drugi klub u Hrvatskoj.

Ibričić se nakon toga dotaknuo i Marka Livaje i njegovih igara u Hajduku otkad je došao.

- Ovo što radi već tri sezone, treba mu skinuti kapu. Dok sam bio igrač, mislio sam da ti se dogodi jedna odlična sezona pa jedna malo lošija. On već tri sezone konstantno vuče Hajduk golovima i asistencijama. Gattuso mu je došao kao "šlag na tortu" da ga još više digne. Kvalitetu ima, a Gattuso je uspio dobiti najbolje od Livaje i on mu vraća troduplo na terenu. Daj Bože da ga zaobiđu ozljede. Spreman je i fizički i u glavi, a došao je i Rakitić da mu malo olakša. Livaja je daleko najbolji igrač lige u zadnje tri godine.

Usporedio je bosanskoherceogovački nogometaš Hajduk od prošle i ove sezone.

- Najveća razlika je Ivan Rakitić. Glupo je uopće pričati o tome kakav je igrač, ali otkad je on došao, svi drugi su postali bolji igrači. S druge strane, Livaja, Gattuso, mali Durdov, došao je Biuk... po meni je to drugačija momčad nego prošle sezone. Bolja je momčad, ali trebala bi još jedno pojačanje. Duga je sezona, tu je i Kup i siguran sam da će Hajduk morati dovesti još kojeg kvalitetnog igrača.

Je li to Edin Džeko?

- I on je nekoliko puta rekao da ima želju doći, ali od dolaska Mourinha bilo je vrlo teško realizirati taj posao. U svakom trenutku kad želi zabije gol ili namjesti. Kako sad stvari stoje, Hajduk će se boriti za titulu, a Fenerbahče nažalost neće. Možda treba iskoristiti tu priliku i na zimu ga dovesti. Gledam s te nogometne strane i volio bih najviše zbog njega. Daj Bože da bude prvak i najbolji strijelac lige s Fenerom, ali već dosta zaostaju... Hajduk s Džekom bila bi druga priča, a da on dođe, izjaljivao bih kao Bjelica da će Hajduk biti prvak.

Kakav je Gattuso tip trenera?

- On je doveden za rezultat. On nije doveden da razvija igrače niti će to raditi. Hajduk je uvijek imao dobrih mladih igrača koji su tu, primjerice Durdov. Na terenu je on i momčad, a uprava i ljudi u uredima su tu za druge stvari. U datom trenutku on se odluči tko mu treba i tko će igrati. Primjerice situacija s Pukštasom... On se u tom trenutku odlučuje da drugi zaslužuje igrati i momčad i rezultat su na prvom mjestu. Pukštas je odličan igrač i svi su imali krize u karijeri, to je normalno, a ovo će mu samo pomoći da postane još bolji. Gattuso zna što radi, najdraže mi je kad bivši nogometaš radi samo ono što je dobro za teren i za momčad, a na kraju te i nagradi sreća.

Što se tiče Nikole Kalinića, Ibričić je izrekao žaljenje...

- Odličan momak, odličan igrač, imao je vrhunsku karijeru. Potrošili su ga, a došao je s najboljom namjerom da pomogne Hajduku kad je bilo teško. Žao mi je što se dogodilo, nema potrebe da bivši nogometaši koji su napravili odličnu karijeru muljaju i govore što se nije dogodilo... Rano su potrošili tako mladog i ambicioznog momka. Ponavljam, imao je vrhunsku karijeru i odličan je momak, ako se odluči baviti tim poslom neće biti problema.

Dinamo?

- Imao je tu krizu, prošle godine su svi mislili da imaju šansu... Evo, dolaskom Jakira koji je dobar trener, mlad, uspio je osvojiti duplu krunu. Doveo je Dinamo što je trebao, a Bjelica je posložio momčad i dodao nešto svoje nakon Jakirovića poslije onog protiv Bayerna. Gledao sam utakmice s Monacom i Salzburgom, svaka im čast. Da se ne lažemo, velika je stvar da u jednoj utakmici mogu odmoriti Baturinu, Sučića, Petkovića i da takvi igrači uđu s klupe. Za naše uvjete, Dinamo ima kadar da te glava zaboli!

Bjelica je rekao da će Dinamo osvojiti naslov prvaka?

- Kao trener moraš tako razmišljati. S obzirom na to da je on osjetio u kakvom je stanju momčad, normalno je da vjeruje u sve to. Da pitate Gattusa, on je drugačiji tip, ali da pitaš sve nas, rekli bi da će Hajduk biti prvi, to je sasvim normalno... Bjelica ima pravo nadati se, ima trenersko iskustvo i dobru momčad, ali mislim da će Dinamo usporiti Ligu prvaka, barem do pauze da im Hajduk uspije pobjeći još koji bod...

Progovorio je i o vremenu provedenom u Sarajevu.

- U cijeloj karijeri nisam doživio ono što sam tamo u jednoj sezoni. Govorim općenito, ali tamo dođeš samo raditi, a na kraju odradiš sve drugo osim terena. Ne možeš biti optimist, a nova sezona s VAR-om je još gora nego prije. Nema kola da se ne priča o suđenju. Žao mi je klubova poput Sarajeva u koji dolaze privatni klubovi i daju svoj novac, klubova poput Željezničara, Čelika, Veleža koji su veliki klubovi, ali ne mogu doći blizu zbog drugih stvari.

Zrinjski?

- Klub ima plan i viziju, što se najbolje vidjelo prošle sezone kad je izborio Konferencijsku ligu. U zadnjih deset godina to je jedini klub u BiH s vizijom, a ne možeš ništa napraviti preko noći. Dvije-tri sezone su bježali svima po 20 bodova u ligi, a prvi u BiH su izborili i Konferencijsku ligu. U ovom trenutku Zrinjski je što se tiče organizacije i vizije ispred ostalih. Željo ima probleme, Velež, Čelik, bio sam u Sarajevu... Ide se od sezone do sezone, a jedino Zrinjski ima nešto drugačije od ostalih klubova u Bosni i Hercegovini.

Dolazi li titula u Split?

- Kao i svi navijači, ja čekam titulu i ići ću na proslavu na rivu da i to doživim. Slična euforija bila je kad smo ušli u Europsku ligu - zaključio je Ibričić za Sport nedjeljom.

Podsjetimo, Ibričić je u HNL stigao 2004. i to u Zagreb za koji je igrao do 2008. kada je prešao u Hajduk. Zadržao se tri godine u Splitu nakon čega je prešao u Lokomotiv iz Moskve. Za BiH reprezentaciju odigrao je 42 utakmice i zabio četiri gola.