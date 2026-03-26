Dalić mijenja formaciju. Ovo je moguća postava za Kolumbijce

Dok odbrojavamo do Svjetskog prvenstva i nestrpljivo iščekujemo novu nogometnu groznicu, naši reprezentativci već se nalaze u SAD-u gdje će u sljedećih tjedan dana odigrati dvije utakmice protiv snažnih protivnika, Kolumbije i Brazila, što će ujedno biti i idealan test naših mogućnosti uoči Mundijala te prilika izborniku Zlatku Daliću da vidi što još mora izbrusiti i popraviti uoči pohoda na obranu katarske bronce. Pa možda i nešto više od toga.