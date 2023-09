'Petko uvijek padne pa ga nema dva mjeseca, mora nastaviti ovako! Modrić je počastio'

Nerijetko su se 'vatreni' tijekom prošlosti znali mučiti sa slabijim reprezentacijama, no to više nije slučaj. Izbornik Zlatko Dalić strogo je zabranio podcjenjivanje, svakoj utakmici pristupa maksimalno ozbiljno pa makar na drugoj strani stajala Latvija ili Argentina. I sinoć smo vidjeli rezultat takvog sklopa.

Hrvatska je u petom kolu kvalifikacija za Euro pobijedila Latvijce (5-0) na Rujevici. Utakmica je bila riješena već u trećoj minuti kada je Petković zabio iz slobodnjaka, rastvorio Latvijce i olakšao nam posao.

Nema puno vremena za odmor jer već u ponedjeljak 'vatreni' igraju protiv Armenije, a u Erevan putuju već danas poslijepodne. Armenci nemaju zvijezde u svojoj momčadi, ali riječ je o izrazito nezgodnoj reprezentaciji koja je remizirala kod Turske. Vatreni ih, budite sigurni u to, neće olako shvatiti.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare jutro nakon uvjerljive pobjede na Rujevici protiv Latvijaca.

- Odigrali smo dobru, ozbiljnu i discipliniranu utakmicu, ali nije to mjerilo briljantne situacije nego dobar trening i priprema za Armeniju. Veseli efikasnost i raspoloženost, no pred nama je teži protivnik. Zadovoljan sam s onim što smo pokazali, a prije svega kako smo igrali - kazao je Dalić pa najavio Armence.

- Reprezentacija je to koja je dosta ozbiljna i odgovorna, dobili su Wales 4:2, u subotu vodili s Turskom 1:0. Dražen Ladić ih je gledao u Turskoj, ali mi ćemo biti bitni, kako se postavimo i odgovorimo na zadatak tako će biti. Protivnik su koji očekuje da ih se respektira. Nismo očekivali da će biti treća reprezentacija koja će se boriti za Euro nego Wales, no oni su dobili Wales. Ako riješimo to sve skupa kako želimo napravit ćemo veliki korak prema Euru.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mateo Kovačić nije igrao protiv Latvije zbog lakše ozljede.

- Nadam se da će igrati i on i Majer, mogli su možda i nastupiti s Latvijom, ali ušli bismo u nepotreban rizik. Ako Mateo bude u redu bit će u prvoj postavi, a Majer na klupi.

'Perišić je igrao kao da je Svjetsko prvenstvo'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Luka Ivanušec uskočio je u prvi sastav umjesto Matea Kovačića. Zabio je gol, odigrao je solidnu utakmicu, a posljednjih pola sata proveo je na poziciji zadnjeg veznog.

- Nije mu to najbolja pozicija, bespotrebno je izgubio dvije lopte, imao je višak dodira, zadnji vezni mora igrati s dva dodira kao Brozović. Odigrao je korektnu utakmicu, sve u svemu.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Ivan Perišić koji je bio konstantna opasnost za Latvijce. Jurio je po lijevoj strani, izluđivao protivnike i pokazao nevjerojatnu spremu.

- Vidjela se kod Ivana velika želja i fizička superiornost, igrao je kao da je Svjetsko prvenstvo, a ne kvalifikacijska utakmica. Nije igrao puno u Tottenhamu pa je željan igre, ostavio sam ga na terenu cijelu utakmicu da dobije ritam. Pokzao je superiornost, moć, brzinu, veseli ta snaga u tim godnama. Svaka mu čast - rekao je Dalić.

Kako vidite Bornu Sosu?

- Nedostaje mu igre, zato smo ga stavili da igra i da se još više vrati. Nadam se da će u Ajaxu to dobiti, ima fantastičan centaršut, očekujem ga na još većoj razini. Dobili smo i širinu i brzinu sa Sosom i Perišićem na lijevoj strani, kasnije s Barišićem, to je bilo jako dobro.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Je li Petković prva opcija za "devetku"?

- Treba nam napadač koji je mantinela, rekao sam mu na sastanku da ne dolazi u sredinu. Beskorisno je to, gubi se snaga, a nema ga u 16 metara. Mora još više biti na lopti, uporniji, odgovorniji, agresivniji i konkretniji. Robustan je, dao je dva fantastična gola i to se od njega očekuje. Lijepo je kad asistiraš, ali ti si prvi napadač i golovi su ti prvi posao. Mora ovako nastaviti, nema kontinuteta, uvijek padne pa ga nema dva mjeseca, bez kontinuiteta neće biti što može biti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Luki Modriću je danas 38. rođendan, jeste li ga proslavili?

- Dečki su išli na večeru, Luka ih je počastio nakon utakmice, to je praksa i običaj, ništa puno.

Hrvatska će osvojiti bez sumnje prvo mjesto u ovoj skupini, ostale reprezentacije nisu našeg ranga. Kako ćete se pripremati za Euro, mi godinu dana nećemo imati jaku natjecateljsku utakmicu?

- Prvo bih išao korak po korak, daj Bože da bude kako vi kažete, da se plasiramo na Euro kao prvi i da imamo bolji ždrijeb, nadamo se tome i vjerujem u to. Što se tiče dužeg razdoblja bez jake utakmice, neće to biti problem. Mi smo zajedno već dugo, imamo kontinuitet i igrači će imati jake utakmice u svojim klubovima. Vjerujem da će doći spremni. Nezgodno mi je pričati još o Euru, mi idemo korak po korak. Mi zadnjih pet godina igramo jake utakmice, igrali smo nekoliko puta s Francuzima, sa Španjolcima, dvaput s Argentinom i Brazilom, teže nam se naviknuti na lošijeg nego na težeg, stalno igramo teže utakmice. Imamo dobru utakmicu, pripremu i moramo biti spremni na to. Daj Bože da bude tako kako ti govoriš pa ćemo lako o tim pripremama razmišljati.