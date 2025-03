Dalić: Francuzi žele osvetu za Split, a Modrić mi je desna ruka

Hrvatska nogometna reprezentacija stekla je prednost od dva gola u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija koja se u četvrtak odigrala na Poljudu. "Vatrene" u nedjelju (20.45 sati) čeka uzvrat protiv "tricolora", a tim su povodom izbornik Zlatko Dalić i Joško Gvardiol najavili susret.

Pokretanje videa... 00:18 Trening Vatrenih uoči uzvrata s Francuskom | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Reprezentacija je u subotu poslijepodne stigla u Pariz, a Gvardiol i Dalić obratili su se na presici za javnost, koja je počela u 19.45 sati. Uvodnu je riječ imao izbornik.

- Svi su igrači zdravi, nema nikakvih problema. Umorni jesu, kratko je vrijeme od utakmice, prošlo je samo dva dana. Tako je našem protivniku, pa i nama. Očekujem teških 90 minuta, možda i više, protiv jednog od najboljih protivnika na svijetu. Dolazimo s 2-0, ali ne smijem se tako ponašati. Postavit ćemo se kao da je 0-0, kroz igru ćemo pokušati doći do promjene rezultata. Ne smijemo se braniti. Znamo da će biti jako agresivni, oni će pokušati što prije doći do gola, ali spremni smo. Borit ćemo se da izvučemo dobar rezultat - rekao je Dalić.

Split: Konferencija za medije Zlatka Dalića | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Traži bolju igru "vatrenih" u Parizu.

- Ne smijemo stajati nisko, pokušat ćemo se malo osvježiti, ali vidjet ćemo što ćemo i kako napraviti. Moramo biti bolji nego što smo bili u Splitu, moramo se bolje otvarati, imati veći posjed lopte - ističe Dalić i dodaje...

- Moramo biti bolji nego u Splitu ako želimo proći dalje. Protiv Francuske nitko nije favorit, oni imaju veliku vrijednost u igračima, a moramo biti bolji. Bilo je sitnih grešaka, ne smijemo biti povučeni, moramo paziti da olako ne gubimo lopte. Moramo popraviti posjed lopte - rekao je Dalić i nastavio...

- Modrić je naš kapetan, on predvodi ovu reprezentaciju. On je najvažniji, moja desna ruka na terenu. Hrvatska u svakom slučaju, što je malotko očekivao, da mi s tri i pol milijuna stanovnika pariramo takvim reprezentacijama. Daj, Bože, da se to tako nastavi.

TOP 100 fotografija u 2024. godini | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Smatra kako je i Francuzima važna ova utakmica, štogod govorili "tricolori".

- Ne bih se složio da utakmica nije važna za Francuze, nitko ne voli gubiti. Oni su bili svjetski prvaci, bili su drugi, naučili su na pobjede. Očekujem agresivnu Francusku koja nam se želi osvetiti za poraz. Očekujem goropadnog protivnika, a mi moramo imati više motiva nego oni.

Gvardiol očekuje ofenzivniju Francusku u odnosu na Split.

- Znamo kakva je Francuska momčad. Bit će to jako teška utakmica, imamo 2-0 iz Splita i vjerujem da će oni krenuti ofenzivnije nego što su bili u prvom poluvremenu. Nije samo do nas u obrani, svi moramo igrati obranu u modernom nogometu. Nadam se da ćemo svi zajedno raditi, boriti se, pokrivati jedni druge kao u Splitu i mislim da u tom slučaju ne bi trebalo biti problema - rekao je Gvardiol.