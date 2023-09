Dalić: Moramo naći napadača! Livaja nam treba kao najbolji igrač lige i dogovorit ćemo se...

Šest bodova bez primljenoga gola, rutinsko rješavanje Latvije i Armenije i Hrvatska na čelu kvalifikacijske skupine bilanca su reprezentativnog rujna. I razlog za zadovoljstvo Zlatka Dalića.

Riječka 'petarda' Latvijcima i puno promašaja u Erevanu došli su s oslabljenim sastavom jer Mateo Kovačić zbog ozljede je propustio oba susreta.

- Nadam se da je to to što se tiče Petkovića. Kovačića nismo htjeli forsirati, iako ozljeda ne bi trebala biti teška, i Majera smo poštedjeli, a Ivanušec je dobio šansu i igrao je jako dobro. Bruno dobro igra za klub i zaslužuje moju pažnju. Zabija, asistira i jako sam zadovoljan - rekao je Dalić za RTL.

Ali, izbornik je i dalje u potrazi za špicom. Hrvatska ima 20,5 udaraca na gol, po čemu je druga u kvalifikacijama za Euro gledajući sve skupine, ali prema iskorištenim velikim šansama tek je 40. od 53 reprezentacije! Ovaj put pozvao je Matiju Frigana, no nije mu omogućio debi za A vrstu.

- Pozvao sam ovaj put njega, da ga vidimo sedam dana na treninzima, da ti mladi momci pokažu što znaju. Moramo naći napadača i želim vidjeti te mlade.

A hoće li vratiti Marka Livaju? Hajdukovog kapetana ovaj put nije pozvao kako bi prevenirao moguće neugodnosti u Rijeci nakon lipanjskog incidenta, pa posljedično i riskirao novu kaznu za savez i reprezentaciju.

- To ćemo rješavati idućih dana, razgovarat ću s Markom oko te situacije i riješit ćemo to. Marko nam treba kao napadač i najbolji igrač lige. Vrata mu nisu zatvorena, on je tu i riješit ćemo to.

Idući mjesec protiv Turske i Walesa Hrvatska može osigurati Euro.

- Radujem se utakmici u Osijeku na novom stadionu. On je malen, ali očekujem sjajan ambijent i tri boda za plasman u Njemačku - zaključio je Dalić za RTL.