Dalić, Mrmić, Srebrić i Šimenc na tribinama, stadion Varteksa dinamovci opet 'obojali' u plavo

Lijepo sunčano subotnje poslijepodne idealno za nogometnu poslasticu. Stadion Varteksa obojen u plavo - cijela istočna tribina stadiona navijači Dinama. Invazija Bad Blue Boysa na jug, a ostalih simpatizera Modrih na istok.

Prije dvadesetak godina to nije bilo moguće, jer su tada gostujući navijači bili svedeni na maksimalno tridesetak posto kapaciteta stadiona, no danas obrnuto. Sve je bilo kao i protiv Hajduka prije dva mjeseca - 70 posto stadiona popunili su navijača gostujuće momčadi.

Susret Varaždina i Dinama s tribina su pratili izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, trener vratara u reprezentaciji Marjan Mrmić, tu su bili legendarni Zorislav Srebrić i bivši vaterpolist Dubravko Šimenc. Sadašnji i bivši igrači Dinama te nekadašnjeg varaždinskog prvoligaša Miljenko Mumlek i Josip Brezovec, danas treneri u omladinskoj školi Varaždina.

Što se samog susreta tiče oba trenera započela su u formacijama 3-5-2. Varaždin, koji inače gotovo uvijek započinje susret u 4-2-3-1, zrcalio je formaciju prema Dinamu. To se pokazalo uspješnim do drugog dijela prvog dijela. Nisu Varaždinci mnogo dali gostima do tada. Disciplinirano su stajali iza lopte i sve zatvarali.

No, u 29. onda je Petković prodao tunel varaždinskim braničima i počela je opća opsada gola Olivera Zelenike, nekadašnje jedinice Dinama, koja je već četiri sezone u Varaždinu.

Najbliže pogotku bio je Sučić u 29. minuti kada je Zelenika odlično nogom skinuo njegov pokušaj, a isti igrač u 32. pogodio je stativu. Nije ni Varaždin bio bez prilika. Onu najbolju imali su u 36. minuti. U njoj se našao Mitrovski koji je matirao Nevistića, no s crte je izbio Theophile Catherine.