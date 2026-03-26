Dalić na zadnjem treningu prije Kolumbije potvrdio: S ovom trojicom krenut ćemo u obrani
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je noćas posljednji trening u američkom gradu Orlandu uoči prijateljske utakmice s Kolumbijom, u kojoj izbornik Zlatko Dalić namjerava isprobati novu formaciju s tri igrača u obrani umjesto četiri.
- Igrat ćemo s 3 igrača u zadnjem redu, da i tu situaciju opet vidimo. Imamo takav profil igrača, počevši s Lukom Vuškovićem (19) koji igra sjajno na toj poziciji u svom klubu, rekao je Dalić novinarima.
Uz 19-godišnjeg stopera njemačkog HSV-a, koji će biti u sredini, lijevo će igrati Martin Erlić (28) iz danskog Midtjyllanda, a desno Marin Pongračić (28) iz talijanske Fiorentine.
- Sva trojica igraju dobro u svojim klubovima, u dobroj su formi, napomenuo je Dalić.
Izbornik, koji je vodio Hrvatsku u 103 utakmice, dosad je uglavnom koristio formaciju 4-2-3-1 ili 4-3-3 te nije bio za ideju igranja s trojicom u zadnjoj liniji, odnosno za 3-4-2-1 ili 3-4-3.
- Ali, jednostavno imamo takav profil igrača. Njima ćemo dati priliku te ćemo igrati s dva krilna ofenzivna beka jer nemamo sada rješenja lijevo za igranje u četvorci. Na taj način ćemo se nastojati suprotstaviti Kolumbiji, dodao je.
Početnih petnaest minuta treninga bilo je otvoreno za medije, a nogometaši su se zatim pripremali iza zatvorenih vrata. Svi igrači koji su doputovali u Orlando su fizički spremni za utakmicu s Kolumbijom koja počinje u petak u 0.30 sati po hrvatskom vremenu.
Pet dana kasnije igrat će ondje i s Brazilom. Dalić je najavio da će ravnomjerno rasporediti igrače kako bi svi dobili priliku, a ekipa bila jednako snažna u oba ta pripremna susreta za Svjetsko prvenstvo.
Bit će ovo prva utakmica ikada Hrvatske i Kolumbije, 11. i 13. reprezentacije s Fifine ljestvice.
- Očekujem zahtjevnu i tešku utakmicu, ali i naš pravi odgovor, poručio je Dalić.
