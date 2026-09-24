Dalić nakon pobjede u debiju: 'Moramo ostati mirni i ponizni'

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić startao pobjedom u svojoj prvoj službenoj utakmici na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njegova momčad u prvom susretu Zaljevskog kupa slavila je s 4-0 protiv Jemena. Za Dalićevu momčad dva gola postigao je Nicolas Gimenez, Luan Pereira zabio je jedan, dok je Nader Sahal postigao autogol.

- Odigrali smo ozbiljnu i profesionalnu utakmicu od prve do zadnje minute. Ovo nije bio nimalo lagan susret. Ovo što smo danas postigli samo je mali korak. Pred nama je još dug put, ali od igrača očekujem još više jer poznajem njihove mogućnosti i vidim kako rade na treninzima - rekao je nakon utakmice Zlatko Dalić i dodao da od momčadi traži da zadrži ozbiljan pristup, ali i da uživa u igri.

- Ići ćemo korak po korak. Nećemo stvarati pritisak ekipi, ja sam taj koji je spreman preuzeti sav pritisak na sebe. Najvažnije je da igramo nogomet i uživamo u njemu, uz stalan rad i napredak. Sada moramo ostati mirni, oprezni i ponizni. Svjesni smo da je ovo tek mali korak, ali on je pokazao da možemo i da funkcioniramo kao prava momčad - rekao je Dalić koji je tu reprezentaciju UAE preuzeo 12. kolovoza.

Uz Dalića, u stožeru reprezentacije UAE-a su i njegovi dosadašnji pomoćnici Vedran Ćorluka, Danijel Subašić, Dražen Ladić, Luka Milanović, Marin Dadić i Marc Rochon, dok je Branko Ivanković preuzeo poziciju direktora. Dalić je gotovo devet godina proveo na klupi Hrvatske, a u tom je razdoblju ostvario rezultate kakve nijedan njegov prethodnik nije uspio ostvariti. Vatrene je odveo do svjetskog srebra u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru četiri godine kasnije, kao i finala Lige nacija.