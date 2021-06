Prvo moram napraviti analizu. Moram sam sa sobom riješiti neke stvari i promijeniti ih. Nisam bio dosljedan sebi. Ako nastavim dalje, moram sigurno mijenjati stvari, pogriješio sam. Moram shvatiti da sam napravio pogreške i ispraviti ih, rekao je dan nakon poraza od Španjolske i ispadanja s Eura Zlatko Dalić u razgovoru za Novu TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jesam li se lošije osjećao nakon finala u Rusiji ili sada? U ponedjeljak sam bio i jako ponosan u isto vrijeme, sličan je osjećaj bio. Tužan jer su igrači dali sve od sebe i tužan zbog navijača koji su došli i potrošili novce za reprezentaciju. Ponosan sam na reprezentaciju jer je ostavila srce na terenu.

Na tom terenu neki se opet nisu iskazali unatoč povjerenju koje su imali. Dalić je vjerovao da će Ante Rebić biti taj, da će eksplodirati, ali... Ništa. Ni u jednoj utakmici.

- Rebić je imao dobru sezonu u Milanu i dao je 12 golova. Svi smo razmišljali tko će zamijeniti Perišića protiv Španjolske, tu je reprezentacija najbolje pokrivena. Moja odluka je bila za Rebića. Mislio sam da će eksplodirati tu utakmicu, da će doći do izražaja njegova snaga i brzina, to mu je najdraža pozicija… Pogreška nije bila, mi smo napravili zamjenu, ušao je Oršić i donio energiju i snagu. Nismo napravili pogrešku po tom pitanju. Napravili smo dobre promjene, to potvrđuje i rezultat.

A je li dobro što je Joško Gvardiol, vaš izbor za lijevog beka, odigrao jednu utakmicu za Hrvatsku uoči Eura?

- Njega i Ivanušeca trebali smo ranije ubaciti. Ali ja sam njih dao mladoj reprezentaciji. Španjolska je imala četiri igrača koje nije dala mladoj reprezentaciji. Ja nekad radim sebi štetu pa prepuštam igrače, ja sam takav.

Jesu li pojedinci potrošili kredite?

- Mislim da jesu.

A je li se potrošio Luka Modrić u reprezentativnom dresu?

- Sjest ću s Lukom i razmisliti što ćemo dalje, ostati ili otići. On mora biti primjer svima. Bio je tužan i razočaran, ali osjetio je tu podršku i to ga vuče dalje. Prvi moj razgovor bit će s Lukom - završio je Dalić.